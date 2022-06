VOLLEY B1/f – Melendugno, Caracuta è già carica: “Tornare nel Salento era il mio sogno: si può fare qualcosa di grande”

Le prime parole di Valeria Caracuta da neo tesserata della Narconon Volley Melendugno, raccolte dall’ufficio stampa del club rossonero.

Quanto hanno contato le tue origini salentine nella scelta di Melendugno?

Dal punto di vista sportivo tantissimo, erano anni che non giocavo in Salento, il mio sogno era tornare qui e fare qualcosa di grande. Melendugno è stato quel progetto che mi ha ispirato in quelle che erano le mie volontà da tanto tempo.

Oltre all’obiettivo dichiarato dell’A2, c’è anche il compito non indifferente di rappresentare proprio il Salento in B1. È uno stimolo in più?

Assolutamente, per me sarà emozionante non solo rappresentare una squadra salentina, ma anche pensare di lottare per qualcosa di tanto importante. Non sono mai salita su palcoscenici del genere nella mia terra, l’obiettivo sarà quello di coinvolgere l’intero movimento. Si può creare qualcosa di grande in grado di crescere volta per volta.

A Melendugno troverai coach Bruno Napolitano con cui non ti sei mai incrociata

Ci siamo soltanto “scontrati” da avversari, ma ho buonissime referenze su di lui, la sua carriera parla chiaro, sarebbe strano pensare il contrario. È un allenatore di grandissimo livello e sono contenta che il progetto di Melendugno parta da un tecnico di questa qualità. La società ha annunciato me e lui, queste due basi di partenza dimostrano la validità del progetto.

Quest’anno hai raggiunto una salvezza quasi insperata con Aragona. Porterai con te a Melendugno l’adrenalina di questo miracolo sportivo?

Le due stagioni ad Aragona sono state fondamentali per una mia crescita ulteriore come atleta e come persona. L’ultima stagione è stata molto complicata da tanti punti di vista e mi ha messo alla prova. Non ho mai voluto abbandonare quella barca perché credevo fortemente nella salvezza, sono testarda e credo fino alla fine in quello che faccio. Mi porterò dietro sicuramente questa esperienza, ripartirò proprio dall’adrenalina dell’ultimo punto contro Modica.

Che squadra ti aspetti a Melendugno?

Mi aspetto e sono convinta che la società stia lavorando per una squadra di grandissimo livello. Non intendo soltanto giocatrici con esperienze in A2 e A1, ma anche atlete motivate e che abbiano voglia di sposare questo progetto che ci dovrà portare nella categoria superiore. Mi aspetto giocatrici che sposino la causa come ho fatto io, con tanta voglia e passione.