VOLLEY B/m – Playoff, Galatone liquida Letojanni: ora la A3 è a una sola vittoria

Una vittoria schiacciante con una fantastica cornice di pubblico: nella prima gara playoff promozione per la serie A3 martedì a Galatina l’Allianz Colazzo Galatone non sbaglia il colpo e batte 3-1 i messinesi del Volley Letojanni. L’eventuale vittoria sabato 20 nella trasferta cagliaritana contro il Sarroch porterebbe i salentini in serie A3.

Tornando al match di martedì, l’emozione e la posta in palio non hanno distratto capitan Musardo e compagni, scesi in campo senza mai perdere di vista l’obiettivo: vincere la partita. Non è stata un’impresa facile, tra l’altro contro una forte avversaria reduce da un ottimo campionato in Sicilia, ma i ragazzi di mister Cavalera continuano a dimostrare quel carattere che non a caso li ha fatti stravincere il girone H di serie B poche settimane fa. I primi due set sono andati all’Allianz Colazzo (25-20 e 25-22), poi il Letojanni ha rialzato la testa (22-25) cedendo infine nel quarto set, chiusosi con un sonoro 25-16 per i biancoverdi. Prossima gara in programma sabato sera alle 20 a Sarroch (Cagliari): in caso di vittoria contro i sardi il Galatone salirà direttamente in serie A3; in caso di sconfitta dovrà giocare ancora.

«Con una cornice di pubblico straordinaria, di un’altra categoria – dichiara a fine gara il presidente dell’Allianz Colazzo Galatone, Giuseppe Giuri – abbiamo raggiunto un risultato storico. Era importante rompere il ghiaccio contro una corazzata.Ci stiamo spendendo in tutto e per tutto, vogliamo che il sogno si avveri! Ci aspetta ora una difficile trasferta.Sarà una finale in cui chi vince va in A3 e chi perde gioca la fase2. Quindi nulla è perduto, andiamo in Sardegna portandoci dietro questo grande pubblico che ci è stato e ci sarà vicino. Adesso un po’ di riposo per mettere da parte ansia e stresse poi si parte per Cagliari, sperando sia l’ultima tappa».

Elogi al pubblico galatonese a fine partita anche da parte dello schiacciatore Erminio Russo: «Pazzeschi i nostri tifosi: l’uomo in più in campo! È davvero emozionante giocare con questo pubblico! È stata una bella partita – prosegue Russo commentando poi il match – in cui dopo aver vinto i primi due set abbiamo subìto la reazione dei nostri avversari, giocatori di alto livello ed esperti. Ma poi abbiamo ripreso in mano la gara senza abbatterci. Il Sarroch,nostri prossimi avversari, è una squadra pensata per il salto di categoria.Sarà una partita da giocare punto a punto, già dallo zero a zero.Andremo lì concentrati per provare a prenderci la serie A».

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-LETOJANNI 3-1

(25-20; 25-22; 22-25; 25-16)

ALLIANZ COLAZZO GALATONE: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 21, Musardo 5, Garofalo 6, Barone (L), Russo 15, Calò, Schiattino, Papa 5, Gravili (L), Lentini 7, Carrozzini; allenatore Cavalera.

LETOJANNI: Amagliani, Salomone (L), Battiato 6, Torre 14, Vintaloro 1, Cortina 13, Saitta 2, Speziale 6, Balsamo 2, Chiesa (L), Chillemi 9, Sciuto; allenatore Rigano.

ARBITRI: De Orchi, Bonomo.

(US Volley Galatone, Stefano Manca)

RISULTATI (playoff fase 1, giornata 2): Galatone-Letojanni 3-1. CLASSIFICA: Sarroch CA 3 – Galatone 3 – Letojanni 0. PROSSIMO TURNO (20 mag.): Sarroch CA-Galatone.