VOLLEY B/m – Leverano ancora spietato in trasferta: piegato il Turi, ora testa a Rende

La BCC Volley Leverano vince la seconda sfida consecutiva in trasferta. Dopo la Florigel Andria è toccato all’Arrè Formaggi Turi cadere per 1-3 sotto i colpi di Orefice e compagni.

Sfida piuttosto equilibrata nel primo set, con le due formazioni pronte a rintuzzarsi colpo su colpo. I padroni di casa sbagliano tanto al servizio, sono ben 7 gli errori in battuta, mentre i gialloblù sono più cinici a sfruttare ogni possibilità, grazie ad un ottimo muro e al turno in servizio di un sempre ispirato Marco Serra. A metà game il primo tentativo di fuga della BCC Leverano con l’errore in attacco dell’eterno Matheus (14-16), cui segue un sontuoso muro di Marzo per il 16-18. A questo punto della gara entra in scena Scrimieri che, fra muri e attacchi in primo tempo, crea un solco importante per i suoi (18-23). L’errore al servizio di Scio regala al sestetto di coach Zecca il primo parziale col punteggio di 20-25.

Nel secondo set si alzano le prestazioni dei due opposti: da una parte Matheus, dall’altra Orefice sono i fari offensivi della propria squadra. La BCC Leverano parte subito meglio aggrappandosi proprio al suo capitano che con una serie di attacchi precisi e giocando con le mani del muro porta i suoi sul 7-11. L’Arrè Formaggi Turi prova a restare aggrappata al game, ma un muro di Laterza allontana gli avversari. La sfida si innervosisce per qualche decisione arbitrale cervellotica, in particolare per una invasione apparsa ai più plateale e non fischiata. I padroni di casa ne approfittano e con Cassano agguantano il pareggio sul 20-20. La formazione di coach Zecca, tuttavia, non si fa intimorire e continua a macinare gioco e punti. Tocca sempre ad Orefice essere protagonista del nuovo allungo sul 20-23, poi l’ace di Scrimieri e l’attacco vincente del capitano chiudono i conti sul 20-25.

Nel terzo set è il sestetto di coach Difino a partire decisamente meglio: l’ace di Matheus vale il 10-4 e la distanza tra i due team si raddoppia sul 16-8. Coach Zecca inserisce Gabriele Cagnazzo per Marzo e la soluzione funziona. Conte è spesso insidioso in attacco e la BCC Leverano risale la china fino al 19-15, ma è un muro di Cassano a riaprire i giochi sul 25-17.

Il quarto game è completamente appannaggio dei salentini: è soprattutto il fondamentale del muro a fare la differenza. Inizia Serra per il 3-6, poi tocca a Cagnazzo fermare Matheus sul 5-11, quindi di nuovo Serra per l’11-19. Il divario tra le due formazioni è ormai netto e segnato, la fine dell’incontro la sancisce l’ace di capitan Orefice per il 12-25.

Ora testa al recupero infrasettimanale della sfida con l’Area Brutia Volley Team rimandata lo scorso 27 novembre per allerta meteo nel Comune di Rende. Squadre in campo domani sera, 22 dicembre, alle ore 18.30.

—

IL TABELLINO

ARRÈ FORMAGGI TURI-BCC LEVERANO 1-3

(20-25, 20-25, 25-17, 12-25)

TURI: Matheus 20, Campana (libero), Spinelli 0, Taccone 5, Dammacco (libero), Atene ne, Scio 8, Furio 0, Cassano 3, Primavera 13, Ventrella 0, Petroni ne, Colucci 0, Manginelli 4. Allenatore: Difino.

LEVERANO: Marzo 6, Laterza 1, Conte 9, Cagnazzo G. 4, Gaetani ne, Miraglia ne, Barone (libero), Savina ne, Scrimieri 14, Orefice 24, Cagnazzo S. ne, Serra 9, Negro ne. Allenatore: Zecca

Arbitri: Felice Curci e Antonio Bisignano

Durata set: 24′, 29′, 25′, 22′

Errori in battuta: Turi 13, Leverano 8; Ace: Turi 2, Leverano 3; Muri vincenti: Turi 4, Leverano 18

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 10): Green Bari-Joivolley 2-3, Energytime CB-Galatone 3-0, Molfetta-Grottaglie 3-1, Turi-Leverano 1-3, Matervolley-Area Brutia CS 3-0, Andria-Taviano 3-1.

CLASSIFICA: Energytime CB, Green Bari e Joivolley 24 – Leverano 22 – Grottaglie e Turi 17 – Molfetta e Galatone 13 – Matervolley 10 – Andria 9 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (8-9 gen.): Joivolley -Andria, Leverano-Energytime CB, Grottaglie-Turi, Galatone-Matervolley, Taviano-Green Bari, Area Brutia CS-Molfetta.

(fonte: Alessio Quarta, US Volley Leverano)