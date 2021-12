SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 17ª, il programma e gli arbitri dell’ultima dell’anno solare

Dopo le partite della diciassettesima giornata nel girone H di Serie D, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI – Tre gare di squalifica (2+1) per Matteo De Gol (Molfetta); due gare per Demiro Pozzebon (Molfetta); una gara per Michele Fucci (Bisceglie), Francesco Landolfo, Luca Cassese e Gaetano Navas (San Giorgio), Ugo Dell’Orfanello (Lavello).

AMMENDE – 1.500 euro al Bisceglie (lancio di 12 petardi in campo da parte di propri tifosi, di cui sei sul campo per destinazione e quattro nelle vicinanze di un assistente arbitrale).

Domani è di nuovo campionato con la diciottesima e penultima di andata. Ci sono tre variazioni d’orario e una di sede. La Virtus Matino ritorna a giocare a Parabita e a porte chiuse, dove arriverà il Rotonda, al limite della zona playout ma solo per via della penalizzazione di otto punti che ha dovuto scontare. Slitta alle ore 15 la sfida tra il Nardò e il Fasano dell’ex Ciro Danucci. Per il Casarano, a caccia della vittoria che manca da due mesi, ci sarà la visita della Nocerina al “Capozza”, che viene da due sconfitte consecutive. Il Brindisi, dopo il turno di riposo forzato per via del rinvio della partita col Cerignola, sarà di scena sul campo della Mariglianese.

Il programma e gli arbitri della diciottesima:

mer. ore 14.30

Bitonto-Francavilla: Felipe S. Viapiana di Catanzaro

Casarano-Nocerina: Simone Moretti di Firenze

Casertana-Molfetta: Matteo Frosi di Treviglio

Lavello-Sorrento: Sebastian Petrov di Roma 1 – a Venosa

Mariglianese-Brindisi: Guido Iacopetti di Pistoia

Virtus Matino-Rotonda: Giuseppe Rispoli di Locri – a Parabita, a porte chiuse

mer. ore 15

Gravina-Nola: Federico Muccignato di Pordenone

Nardò-Fasano: Luca Capriuolo di Bari

mer. ore 18

Bisceglie-Team Altamura: Gerardo Garofalo di Torre del Greco

Audace Cerignola-San Giorgio: rinviata per otto casi di Covid nel Cerignola

—

CLASSIFICA: Francavilla 37 – A. Cerignola* e Bitonto 34 – Fasano 30 – Casertana e Gravina 29 – Lavello e Nocerina 27 – Mariglianese 24 – Sorrento 22 – Molfetta 21 – Rotonda (-8) e Team Altamura 20 – Nardò e Nola 19 – Bisceglie 17 – Casarano 16 – San Giorgio 14 – Brindisi* e Virtus Matino 8.

* una gara da recuperare