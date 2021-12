VOLLEY B/m – Galatone spietato, arriva la prima sconfitta stagionale per Leverano. Risultati e classifica

La prestazione più bella del campionato. Tre meritatissimi punti all’Allianz Colazzo Volley Galatone che in trasferta mette sotto la Bcc Leverano, finora imbattuta, al termine dell’ottava giornata del torneo. Finisce tre set a uno per i biancoverdi, che ribaltano i pronostici della vigilia e continuano a tenersi lontani dalla zona bassa della classifica del girone L di serie B di volley maschile.

Un match convincente giocato ad alti livelli da entrambe le compagini. Non sbaglia la partenza l’Allianz Colazzo Galatone che vince i primi due set (24-26 e 20-25), senza lasciarsi intimorire da una delle “prime della classe” e da un palazzetto trasformato in bolgia dal pubblico leveranese. Il terzo set se lo aggiudicano i padroni di casa (25-18) e si comincia a temere una rimonta della Bcc Leverano. I timori però sono forse tra spettatori e osservatori ma non in campo, con la squadra che non perde grinta, carattere e concentrazione e porta a casa un tesissimo quarto set (20-25) vincendo il match sotto gli occhi dei tifosi giunti da Galatone.

Due infortuni avevano fatto preoccupare: quello in settimana rimediato dal libero Riccardo Morciano (egregiamente sostituito dal giovanissimo Giulio Rizzello, 18 anni compiuti pochi giorni fa) e quello di capitan Musardo alla fine del secondo set. Ma i ragazzi di mister Tonino Cavalera hanno saputo lasciarsi alle spalle alibi e ostacoli. Si sale a dieci punti in classifica a pari merito con l’Indeco Molfetta, prossima avversaria dell’Allianz Colazzo Galatone domenica prossima ad Alezio.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-ALLIAN COLAZZO GALATONE 1-3

(24-26, 20-25, 25-18, 20-25)

BCC LEVERANO: Marzo 16, Laterza 0, Conte 8, Cagnazzo G. 0, Gaetani (libero), Miraglia ne, Barone (libero)1, Savina ne, Scrimieri 11, Orefice 19, Cagnazzo S. ne, Serra 8, Negro ne. Allenatore: Zecca.

ALLIANZ GALATONE: Martina ne, Galia 5, Colazzo 0, Musado 4, Marsella 0, Scialò 21, Pica 0, Flemma 8, Morciano ne, Papa 11, Manta 2, Imbesi 17, Rizzello (libero). Allenatore: Cavalera.

Arbitri: Massimiliano Magrone e Riccardo Romita

Durata set: 30′, 27′, 23′, 29′

Errori in battuta: Leverano 13, Galatone 15; Ace: Leverano 6, Galatone 4; Muri vincenti: Leverano 10, Galatone 13.

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 8): Green Bari-Andria 3-0, Leverano-Galatone 1-3, Turi-Joivolley 1-3, Energytime CB-Area Brutia CS 3-0, Molfetta-Taviano 3-0, Matervolley-Grottaglie 0-3.

CLASSIFICA: Energytime CB 21 – Green Bari 20 – Joivolley 19 – Leverano 16 – Grottaglie e Turi 14 – Molfetta e Galatone 10 – Matervolley 7 – Andria 6 – Area Brutia 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (11-12 dic.): Joivolley-Matervolley, Grottaglie-Energytime CB, Andria-Leverano, Area Brutia CS-Green Bari, Galatone-Molfetta, Taviano-Turi.

(fonte: Stefano Manca – US Volley Galatone)