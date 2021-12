SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 14ª, programma e arbitri del turno infrasettimanale

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo le partite della quattordicesima giornata.

CALCIATORI – Una giornata per Niko Tommasini (Mariglianese), Antonio Prisco e Fabrizio Ferrante (Francavilla), Raffaele Maresca (Casertana), Bamory Camara Papa (Fasano), Ferdinando Raucci (San Giorgio), Emmanuele Tedesco (Casarano), Giuseppe Tedesco (Team Altamura).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Due giornate a Simone Carrozzo (Virtus Matino).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 14-12-21 per Cristina Costantino (Virtus Matino) e Giovanni Fabozzo (Nola).

AMMENDE – 400 euro al Gravina (ritardata ripresa in gioco causata da propri raccattapalle).

Domani pomeriggio, tutti in campo per il turno infrasettimanale. Il match clou sarà quello di Bitonto tra i neroverdi e la capolista Audace Cerignola, reduce da cinque vittorie consecutive e da nove risultati utili di fila. A Mesagne si giocherà il derby tra il Brindisi e il Nardò. I biancazzurri, a Caserta, hanno colto, domenica scorsa, la prima vittoria stagionale e scenderanno in campo col morale a mille. Umore opposto per i granata, reduci da tre ko di fila. Sarà a disposizione il nuovo ingaggio, Daniele Fiorentino, centrocampista, di ritorno a Nardò.

Avversario ostico per la Virtus Matino che andrà a far visita alla Nocerina, una delle big del campionato e attardata di qualche punto rispetto alle primissime posizioni. I campani hanno vinto le ultime due partite, mentre i biancazzurri salentini hanno imbroccato una pericolosa serie negativa che li ha visti battuti nelle ultime sei giornate, senza mai segnare un gol. Da prendere con le molle anche l’avversario del Casarano, il San Giorgio, in serie positiva da cinque turni. Per il Casarano, prosegue la caccia alla vittoria che, ormai, non si vede dalla quarta giornata. Alle 15, il lanciatissimo Fasano di Ciro Danucci ospita il Nola.

Programma e designazioni

mer. ore 14.30

Bitonto-A. Cerignola: Restaldo di Ivrea

Brindisi-Nardò: Guerra di Venosa – a Mesagne

San Giorgio-Casarano: Tesi di Lucca

Francavilla-Casertana: Silvera di Valdarno

Nocerina-Virtus Matino: Vailati di Crema

Rotonda-Gravina: Menicucci di Lanciano

Sorrento-Bisceglie: Monesi di Crotone

Mariglianese-Lavello: Tagliente di Brindisi

—

mer. ore 15

Fasano-Nola: Boiani di Pesaro – ad Alberobello

—

mer. ore 15.30

Molfetta-Team Altamura: Cortese di Bologna

CLASSIFICA: A. Cerignola 30 – Francavilla 28 – Bitonto 27 – Casertana 26 – Lavello e Nocerina 24 – Fasano 23 – Gravina 22 – Mariglianese, Molfetta e Sorrento 18 – Rotonda 17 – Bisceglie 16 – Casarano e Nola 15 – Nardò 14 – Team Altamura e San Giorgio 13 – Virtus Matino 8 – Brindisi 7.