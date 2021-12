FEMMINILE – Errori, assenze e sfortuna: il Lecce Women s’inchina al Trastevere. Nuovo arrivo, firma Jusanovic

Tante assenze, un po’ di sfortuna ma anche degli errori che hanno condizionato la gara. Questo il sunto della sconfitta subita dal Lecce Women in casa contro il Trastevere, a segno una volta nel primo tempo con Pedullà, due volte nella ripresa con Brost.

Da segnalare che, sullo 0-1, D’Amico ha fallito un calcio di rigore. Lo 0-2, poi, è stato causato da un errore individuale del portiere Rizzon. Molto positivo l’esordio della neo arrivata Prambrant, migliore in campo.

Intanto, si registra un altro nuovo arrivo nella rosa giallorossa. Si tratta della centrocampista svedese Irma Jusanovic, classe 2001, proveniente dal club bosniaco Sfk 2000. Centrocampista duttile, dotata di una buona tecnica di case, Jusanovic è già pronta ed emozionata per la nuova avventura nel Salento: “Sono così entusiasta – ha detto – e carica per la mia nuova avventura in Italia. Non vedo l’ora di conoscere tutta la squadra e di iniziare questa prima esperienza italiana. Spero di poter crescere come persona e imparare qualcosa di nuovo, così come mi auguro di poter trasmettere qualcosa di mio al gruppo, sia come calciatrice, sia come persona. Sono convinta che, con l’apporto di tutte, possiamo vincere tante partite. Aggiungo, infine, che per me sarà davvero divertente conoscere l’Italia e, spero, anche la lingua italiana. Non mi resta che dire ‘Forza Lecce‘”.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-TRASTEVERE 0-3

RETI: 35′ pt Pedullà, 27′ st e 34′ st Brost

LECCE WOMEN: Rizzon (29′ st Serio), Bengtsson, Felline, Zawadzka, Rollo (44′ st Pomes), Coluccia (13′ st Bocchieri), Prambrant, De Benedetto, Marsano, Bisanti (33′ st Durante), D’Amico. A disp. Monno, Di Lorenzo, Ouacif. All. Indino.

TRASTEVERE: De Oliveira, Percuoco (7′ st Skorge), Pagano, Ferrazza, Caprera (7′ st Pellegrini), Ballmert, Boldorini, Massimi, Serao (34′ st Fantauzzi), Pedullà (23′ st Brost), Sgambato (23′ st Hunter). All. Massaccesi.

ARBITRO: Mascolo di Castellammare.

RISULTATI (giornata 9): Aprilia-Matera 1-0, Apulia Trani-Rever Roma 1-0, Catania-Crotone 0-2, Chieti-Vis Mediterranea 6-0, E. Coscarello-Fesca Bari 2-1, Independent-Grifone Gialloverde 2-1, Lecce Women-Trastevere 0-3, Res Roma-Roma XIV 7-0.

CLASSIFICA: Chieti 27 – Res Roma 25 – Trastevere 22 – Apulia Trani 21 – Matera 18 – Crotone 16 – Aprilia 14 – Vis Mediterranea 11 – Lecce Women 9 – Independent e Rever Roma 8 – Grifone Gialloverde 6 – Fesca Bari e Roma XIV 4 – E. Coscarello e Catania 3.

PROSSIMO TURNO (12/12): Trastevere-Chieti, Crotone-Lecce Women, Fesca Bari-Res Roma, Grifone Gialloverde-E. Coscarello, Matera-Apulia Trani, Rever Roma-Independent, Roma XIV-Catania, Vis Mediterranea-Aprilia Racing.

(foto: Irma Jusanovic)