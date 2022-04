VOLLEY B/m – Galatone si congeda dal suo pubblico con una netta vittoria su Andria

Gran finale e palazzetto gremito. Sabato 23 aprile nell’ultima partita casalinga del campionato l’Allianz Colazzo Volley Galatone ha battuto 3-0 la Florigel Andria (25-22; 25-18; 25-16) chiudendo alla grande davanti al proprio pubblico una stagione in cui, pur tra qualche difficoltà in alcuni momenti, i ragazzi di mister Cavalera non hanno mai perso la bussola.

Quello in programma sabato al palazzetto di Alezio era il recupero della 14esima giornata di ritorno del campionato di serie B di volley maschile (girone L). La stagione del Galatone si chiude sabato prossimo con la trasferta di Gioia del Colle, seconda in classifica e ormai proiettata ai playoff. Ma quella contro l’Andria è stata l’ultima gara in casa e per questo la società alla vigilia ha invitato i tifosi a non mancare all’appuntamento.

E la Galatone sportiva ha risposto “presente”, dimostrando affetto e vicinanza verso una squadra che quest’anno ha dimostrato di avere le carte in regola per affrontare a testa alta qualunque avversario. Vittoria netta e un altro gradino salito in classifica, passando dall’ottavo al settimo posto.

Le parole del direttore sportivo Marco Imbriani a fine gara: «Una bella vittoria per 3-0 in un clima di festa con una bella cornice di pubblico. I ragazzi hanno risposto bene, in campo siamo stati attenti e concentrati. Vorrei ringraziare a nome di tutta la squadra la cittadinanza galatonese giunta qui ad Alezio per darci un sostegno importante. Abbiamo vissuto una bella giornata di pallavolo e a Gioia del Colle andremo a chiudere in bellezza».

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (recupero giornata 14): Molfetta-Turi 3-0, Area Brutia CS-Taviano 0-3, Grottaglie-Joivolley 0-3, Energytime CB-Matervolley 3-1, Galatone-Andria 3-0, Leverano-M2G Bari 0-3.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 54 – Joivolley 51 – Energytime CB 47 – Leverano 45 – Molfetta 37 – Grottaglie 33 – Galatone 32 – Turi 31 – Matervolley 22 – Andria 14 – Taviano 7 – Area Brutia CS 5.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata 15, 30 apr.): Matervolley-Turi, Area Brutia CS-Grottaglie, Joivolley-Galatone, M2G Bari-Energytime CB, Andria-Molfetta, Taviano-Leverano.