SERIE B – Una giornata dalle mille sorprese: il punto sulla 36ª e la classifica marcatori

Una giornata dalle mille sorprese la numero 36 di Serie B, che ha lanciato il Lecce in vetta alla classifica, grazie alla netta vittoria riportata sul Pisa e ai favorevoli risultati delle sue dirette concorrenti. Cade la Cremonese a Crotone; cade il Monza a Frosinone; cade il Benevento in casa con la Ternana; pareggia in casa il Brescia, al 94′, contro la Spal. Venticinque le reti totali, tra le quali, le due pesantissime di Lucioni e Faragò, gente che non dà del tu alla porta avversaria ma che, in una delle partite più importanti della stagione, ha lasciato il segno.

Lucioni non segnava dal 7 luglio 2020, ossia dalla vittoria casalinga del Lecce contro la Lazio per 2-1. L’ultimo di Faragò in campionato, invece, risale all’ottobre 2019, alla Spal in Cagliari-Spal 2-0.

Come cambia la classifica ora? Il Lecce ha due match point, da non fallire. Con due punti, è matematicamente in Serie A. Questi due punti li potrebbe fare in una partita sola oppure in due. Vincendo a Vicenza, si festeggerebbe già sabato pomeriggio. Pareggiando e/o perdendo, il discorso sarebbe rimandato al 6 maggio nella gara casalinga contro il Pordenone, già abbondantemente retrocesso.

E, a proposito di zona retrocessione: il Vicenza ha vinto abbastanza agevolmente sul campo del Como ormai in pantofole e ha tenuto viva la speranza di agganciare un posto per giocarsi i playout, sempre distanti tre punti. I veneti, infatti, occupano la terzultima piazza della classifica e puntano al Cosenza quartultimo. In sostanza, contro il Lecce ci sarà una squadra affamata di punti, anche perché lo stesso Cosenza va a far visita al Pisa.

Pochi movimenti nelle zone alte della classifica marcatori: comanda sempre Coda, ormai a un passo dal secondo titolo consecutivo; Strefezza è stato raggiunto da Donnarumma che ha messo a segno uno dei due importantissimi gol – per il Lecce – della Ternana sul campo del Benevento.

La classifica marcatori dopo la 36esima:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

13 RETI: Strefezza G. (Lecce), Donnarumma A. (Ternana);

12 RETI: Corazza S. (Alessandria), Vazquez F. (Parma);

10 RETI: Lapadula G. (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Valoti M. (Monza), Baldini E. (Cittadella);

9 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Maric M. (Crotone), Moreo S. (Brescia), Dany Mota (Monza), Zerbin A. (Frosinone);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), La Gumina A. (Como), Ciofani D. (Cremonese), Buonaiuto C. (Cremonese), Gytkjaer C. (Monza), Gliozzi E. (Como), Bidaoui S. (Ascoli), Zanimacchia L. (Cremonese), Partipilo A. (Ternana);

7 RETI: Okwonkwo O. (Cittadella), Tello A. (Benevento), Insigne R. (Benevento), Cambiaghi N. (Pordenone), Forte F. (Benevento), Torregrossa E. (Pisa), Gaetano G. (Cremonese), Puscas G. (Pisa);

6 RETI: 14 calciatori;

5 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 15 calciatori;

4 RETI: 16 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 36 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 49 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A., Ragusa A., Helgason T., Lucioni F., Faragò P. (Lecce) e altri 100 calciatori.