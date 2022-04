VOLLEY B1/f – Melendugno, battuta d’arresto indolore contro FS Messina

Netta sconfitta nell’ultima in casa della stagione regolare per la Narconon Melendugno. A Otranto, s’impongono in tre set le ragazze della Farmacia Schultze Messina. Battuta d’arresto, comunque, ininfluente per le salentine giacché la qualificazione ai playoff è ampiamente in cassaforte. I parziali: 14-25, 18-25, 22-25. Sabato, chiusura di stagione regolare a Cinquefrondi (RC) contro la Desi. Da metà maggio, poi, via ai playoff.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (recupero giornata 14): CDM Cutrofiano-HUB Ambiente CT 0-3, Desi Volley-Terrasini 3-2, Melendugno-F. Schultze ME 0-3, Sicom Messina-S. Salvatore Tel. 3-1, Cerignola-Arzano 0-3, Castellana Grotte-Fiammatorrese 3-2.

CLASSIFICA: SS Messina 57 – Melendugno 49 – Farmacia Schultze ME 44 – Arzano 40 – Fiammatorrese 39 – S. Salvatore Tel. 33 – – Terrasini 32 – Castellana Grotte 31 – Desi Volley 31 – Cerignola 15 – HUB Ambiente CT 7 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (30 apr., recupero giornata 15): San Salvatore Tel.-HUB Ambiente CT, Desi Volley-N. Melendugno, F. Schultze ME-Cerignola, Fiammatorrese-Sicom Messina, Arzano-CDM Cutrofiano, Terrasini-Castellana Grotte.