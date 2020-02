VOLLEY B/m – Galatina, avvio shock: poi escono fuori orgoglio e tecnica e il Marigliano va al tappeto

Successo per Efficienza Energia Galatina Volley a Marigliano nella quattordicesima giornata del torneo di Serie B maschile.

Male i salentini in avvio di gara. Ricezione insufficiente e attacchi sterili aprono subito un break positivo per il sestetto di mister Romano che fa segnare un 16-7 e un 21-10 abissale. Gli avanti ospiti attaccano 24 palloni realizzando appena 5 punti con una percentuale del 21%. Al contrario il Marigliano ha percentuali realizzative del 60% con un Di Santi efficacissimo e fa suo il primo set per 25-12.

L’intervallo è il momento topico per Efficienza Energia. Niente nervosismi, una direttiva di mister Stomeo, un silenzio a guardarsi tutti in faccia e poi in campo. C’è un’applicazione minuziosa degli schemi: Pierri e Lotito fanno schizzare in alto le loro percentuali ricettive e realizzative, Maiorana e Torsello staccano percentuali d’attacco importanti, ma i mariglianesi non mollano (8-7, 16-15): poi l’allungo finale con un break di +6 per capitan Buracci che porta la gara in parità con un set per parte.

Stessa trama nella terza frazione: Lotito suona la carica e Musardo ruggisce imbeccato a dovere da Parisi e mettendo a segno tre muri punto. La progressione nel punteggio (3-8, 8-16) non lascia dubbi sull’esito del parziale che passa dal 12-21 al definitivo 15-25. Punteggio ribaltato: due set ad uno per Efficienza Energia.

Nel quarto parziale la reazione di Marigliano è ben contenuta ma il fondamentale del muro blu-celeste diventa efficacissimo per le ricostruzioni: Torsello e Maiorana sono in crescita, capitan Buracci mette a segno un bottino di 7 punti e opera il sorpasso (16-15) sui padroni di casa, staccando un prezioso 19-21. Punto a punto arriva la vittoria finale con un 22-25 che non lascia spazio a recriminazioni da parte dei padroni di casa.

Se l’avvio per Efficienza Energia è stato da black out, la progressione nel prosieguo dell’incontro non ha lasciato adito a dubbi sulla forza e determinazione dei salentini di imporsi.

La squadra si è ritrovata attivando tutti i sensori caratteriali che la posizione di rango nella classifica richiede: orgoglio, tecnica e coesione di gruppo per un obiettivo a portata di mano.

IL TABELLINO

TYA MARIGLIANO-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 1-3

(25-12,18-25,15-25,22-25)

MARIGLIANO: Bianco 4, Rumiano 8, Di Giorgio 3, Auriemma 4, Nocera 8, Di Santi 16, Montò 10. All. Michele Romano.

GALATINA: Parisi 1, Musardo 6, Lotito 19, Torsello 8, Nicolazzo, Maiorana 11, Pierri( L), Lezzi, Lentini, Buracci 15, De Lorentis (ne). All. Giovanni Stomeo Ass. Antonio Bray.

