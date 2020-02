VOLLEY A3/m – Leverano, che tracrollo! Modica passeggia e affossa i gialloblù

Brutta sconfitta interna per la BCC Volley Leverano che perde 0-3 contro l’Avimecc Modica e vede allontanarsi quasi definitivamente la zona play out, distante ora 7 punti a 5 giornate dalla fine, quattro per i gialloblù che domenica 16 febbraio osservano il turno di riposo.

Squadra quasi mai in partita, quella di coach Zecca, che dà battaglia solo fino a metà del primo parziale, poi comincia a soffrire in ricezione il turno al servizio del croato Hanzic e gli attacchi dell’opposto Francesco Raso. I siciliani, così, prendono il largo. Prima un muro di Fortes su Hukel, poi quello di Chillemi su Orefice spianano la strada al successo degli ospiti, sancito dall’ace di Hanzic per il 21-25.

Copione abbastanza identico nel secondo game con gli ospiti che strappano e Leverano che prova inutilmente a restare in partita. È ancora una volta Hanzic, con due ace consecutivi, a siglare il break decisivo, quello del 15-21. Raso chiude i conti sul 21-25.

La sconfitta demoralizza il sestetto di coach Zecca che non entra quasi mai in partita nel terzo parziale. Hanzic continua a fare quello che vuole della ricezione salentina, mettendo a segno il suo quinto ace personale. Un altro ace, questa volta di Fortes, chiude i conti definitivamente sul 18-25.

RECORD RAGGIUNTI: Francesco Fortes, 100 punti, Marco Serra, 100 punti.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-AVIMECC MODICA 0-3

(21-25, 21-25, 18-25)

BCC LEVERANO: Sciurti ne, Schipilliti 8, Cagnazzo G. ne, Galasso 3, Torchia (libero), Balestra 0, Pisanelli ne, Leone 3, Hukel 9, Orefice 16, Cagnazzo S. 0, Serra 7. Allenatore: Zecca.

MODICA: Tulone 1, Raso A. 6, Raso F. 12, Nastasi (libero), Dormiente ne, Turlà ne, Chillemi 8, Fortes 8, Hanzic 19, Bafumo ne, Salonia ne, Umek ne, Reccavallo ne. Allenatore: Bua.

Arbitri: Pasciari e Talento

Durata set: 24′, 20′, 22′

Errori in battuta: Leverano 13, Modica 12; Ace: Leverano 6, Modica 9; Muri vincenti: Leverano 6, Modica 9.

