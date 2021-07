VOLLEY – Aurispa scatenato, due riconferme per Olimpia Sbv Galatina. Casarano, iscrizione ok: le ultime dai club salentini

OLIMPIA SBV GALATINA – Dopo le riconferme di mister Giovanni Stomeo e del suo vice Antonio Bray in panchina, di Piergiorgio Antonaci in campo e i nuovi arrivi di Andrea Galasso e Simone Sardanelli, l’Olimpia Sbv Volley Galatina, grazie al lavoro del ds Santo Buracci, ufficializza altri movimenti di mercato. Il roster 2021-22 comprenderà ancora il laterale Marco Lotito, per il quarto anno consecutivo. È un ritorno, invece, quello del palleggiatore Pietro Luca Latorre, fresco di promozione in A3 col Casarano e di nuovo in forza all’Olimpia dopo quattro anni. Legame, ormai, consolidato, invece, quello tra il club e il libero galatinese Giuseppe Apollonio, cresciuto nel settore giovanile locale e ancora a Galatina per sua scelta, dopo aver rinunciato ad altre destinazioni per motivi personali e per attaccamento ai colori.

CASARANO VOLLEY – Nei giorni scorsi, il club ha perfezionato l’iscrizione al prossimo torneo di A3 che vedrà protagonista la Leo Shoes per la prima volta nella sua storia. “Un doveroso ringraziamento – si legge in una nota della società – al presidente Antonio Filograna Sergio e alla società del Cutrofiano Volley, nella persona del presidente, dott. Mengoli, che ha concesso la disponibilità del PalaCesari per la disputa delle partite casalinghe, in attesa che il Comune di Casarano mantenga fede alla promessa fatta sull’adeguamento del palazzetto dello sport ai requisiti necessari per essere omologabile per la terza serie nazionale”.

AURISPA LIBELLULA LECCE – Tante le novità per il sodalizio del presidente Massimo Venneri, a partire dalla guida tecnica: in panchina non ci sarà più coach Denora, sostituito da coach ugentino Fabrizio Grezio. Per la conduzione della campagna acquisti ci si affida al direttore sportivo Antonio Scarascia. Le ufficialità, sin qui registrate, sono le seguenti: l’esperto palleggiatore argentino classe 1986 Martin Kindgard; la riconferma del centrale Giancarlo Rau; l’ingaggio dello schiacciatore argentino Bruno Vinti; del 21enne libero pescarese Paolo Cappio; il ritorno dello schiacciatore Marco Lucarelli; il nuovo opposto, Nicolò Casaro; l’arrivo dello schiacciatore Francesco Corrado; quello del centrale Francesco Fortes e del suo collega di reparto Graziano Maccarone; infine, gli ingaggi del Enrico D’Alba e del libero Francesco Giaffreda.

SHOWY BOYS GALATINA – Il prof. Claudio Scanferlato è il direttore tecnico della Showy Boys Galatina. A darne notizia è il presidente Daniele G. Masciullo, soddisfatto per l’arrivo nello storico club biancoverde di una figura tecnica di grande esperienza e capacità che avrà il compito di coordinare l’intero movimento giovanile e garantire un elevato standard qualitativo dei corsi di pallavolo che saranno organizzati dalla Scuola Volley.