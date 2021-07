SERIE D/H – Il Fasano riparte da Mosca. Brindisi, presentata domanda di ripescaggio

Il Fasano riparte da mister Beppe Mosca (in foto). Sarà il 54enne allenatore originario di Taormina il tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Mosca, nella sua carriera, ha allenato Galatina in Promozione, Lucera, Copertino, Sogliano, Nardò e Manduria e poi ancora Galatina in Eccellenza.

“Mia prima esperienza in Serie D? non mi spaventa, avendo una lunga militanza da calciatore anche in categorie superiori e in squadre importanti – afferma Mosca -. Sono onorato e felice di arrivare in una società organizzata in cui trovo una dirigenza competente e in una piazza come Fasano, passionale come me. Conosco il presidente Franco D’Amico da una ventina d’anni. Nel 2006 avrei dovuto diventare l’allenatore del Fasano ma poi non se ne fece niente”.

Qualche km più in giù, a Brindisi, si prova a riacciuffare la Serie D per la porta del ripescaggio. Il presidente biancazzurro, Daniele Arigliano, ha reso noto che la società da lui rappresentata ha presentato domanda di ripescaggio nella quarta serie nazionale. “Abbiamo anche individuato il nuovo staff dirigenziale e tecnico che, sono sicuro, darà grandi soddisfazioni a tutti coloro che hanno a cuore i colori biancazzurri – continua Arigliano -. Stiamo guardando al futuro, ma non dimentichiamo il passato; per tutti i sottoscrittori all’abbonamento della stagione appena conclusa ci saranno importanti novità e agevolazioni.

Nelle prossime ore, infine, verranno annunciate importanti novità per quanto concerne lo staff dirigenziale”.