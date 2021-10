VOLLEY A3/m – Trasferta siciliana da dimenticare per Galatina: Modica la chiude in 90 minuti

Ancora intasata da scorie e priva di mordente, Olimpia Sbv Galatina calca il parquet del Pala Rizza ragusano priva di idee e zavorrata nel fisico. Risultato scontato e pesantissimo per i salentini, almeno nella prima frazione di gioco, con punteggi che il tabellone elettronico impietosamente aggiorna con un continuo crescendo per i padroni di casa.

Non basta una timida reazione di Wilmsen ed Antonaci ad evitare un mortificante 19-8 e un 25-15 finale, frutto di una percentuale realizzativa (31%) da scoramento per squadra e tifosi. Al cambio di campo la squadra sembra compattarsi. Ad un Martinez e ad un Garofolo effervescenti si oppongono Lotito e l’opposto Wilmsen che tengono in equilibrio il match (12-12, 17-17, 21-20). Poi Martinez e Loncar con un +4 non concedono più recuperi ad Efficienza Energia e conquistano anche il secondo set. Terza frazione giocata punto a punto fino al 9-10, con Antonaci, Galasso e Wilmsen che provano a sfondare. Chillemi, Raso e Loncar rispondono ad un ace di Pepe e alle conclusioni di Wilmsen (22-18), poi un doppio Antonaci è l’ultimo ad arrendersi alla conclusione dell’opposto argentino (25-22) che chiude la gara sul 3-0 per i suoi colori.

Prestazione da cancellare per i ragazzi di mister Stomeo, vistosamente in difficoltà nel fondamentale del muro e nella fase difensiva. Polveri bagnate anche per gli attaccanti galatinesi che trovavano una prima linea avversaria ben posizionata e compatta tanto da mettere a segno sette muri contro i soli tre dei salentini. Sicilia amara quindi per Efficienza Energia che ora ha una settimana in più (riposo per turno domenica 31 ottobre) per riordinare idee, ritrovare smalto e morale per uno scontro diretto (7 novembre) sul proprio terreno contro Marcianise dei fratelli Libraro.

TABELLINO

AVIMECC MODICA-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 3-0

(25-15,25-20,25-22)

Modica: Alfieri 4, Raso 7, Martinez 16, Caleca, Turla, Chillemi 9, Nastasi (L), Gavazzi (ne), Aiello (ne), Loncar 12, Tidona (ne), Garofolo 10, Saragò (ne). All. D’Amico – Vice Di Stefano.

Ric. positiva 52%, perf. 28% , attacco 61%, muri punto 7, batt. Sbagl. 8

Galatina: Apollonio (L), Pepe 2, Dimitrov 3, Galasso 8, Lotito 6, Wilmsen 16, Calò (ne), Sardanelli (L), Latorre 2, Antonaci 5, Lentini, Buracci (ne). Allo Stomeo – vice Bray.

Ric. positiva 46% perf. 31%, attacco 41% , muri 3, batt. Sbagl. 8

Arbitri: Ciaccio e Spinnicchia.

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

Risultati (giornata 3): Aversa-Palmi 0-3, Modica-EE Galatina 3-0, Sabaudia-Marcianise 0-3, Aurispa L. Lecce-Tuscania 3-2, LS Casarano-Massa Lubrense 3-0, Marigliano-Ottaviano 0-3. Riposa Aci Castello.

Classifica: Palmi 8 – Aci Castello, Aversa, Modica, Aurispa L. Lecce 6 – LS Casarano 5 – Tuscania e Ottaviano 4 – Marcianise e Sabaudia 3 – EE Galatina 2 – Marigliano 1 – Massa Lubrense 0.

Prossimo turno (31/10 ore 18): Tuscania-Aci Castello, Palmi-Marigliano, Ottaviano-Modica, Massa Lubrense-Sabaudia, LS Casarano-AL Lecce, Marcianise-Aversa. Riposa EE Galatina.

(foto: Wilmsen, top scorer del Galatina)