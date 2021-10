VOLLEY A3/m – Casarano, il debutto casalingo è da incorniciare: Massa Lubrense ko in tre set

Il debutto davanti al pubblico amico sorride alla Leo Shoes Casarano che fa propria, con un rotondo 3-0, la sfida contro la Shedirpharma Folgore Massa.

Una buona prestazione corale da parte del sestetto allenato da mister Licchelli che, seppur con un Paoletti anche non in buone condizioni fisiche, riesce a dominare la gara soffrendo solo nel secondo parziale.

L’inizio della partita è tutto di marca casalinga: la Leo Shoes spinge forte e mette subito in difficoltà i campani guidati da Coach Esposito. In un batter d’occhio i rossoazzurri si trovano avanti di diverse lunghezze grazie agli attacchi vincenti messi a segno da Torsello e soci. La strada è in discesa ed i ragazzi di Mister Licchelli conquistano il primo set con il punteggio di 25-15.

La reazione dei peninsulari non si fa attendere: la Shedirpharma rientra in campo con un piglio diverso e prova a mettere in difficoltà i padroni di casa. Il secondo set viaggia sui binari dell’equilibrio sino alle battute conclusive, quando i rossoazzurri pigiano sull’acceleratore e conquistano anche il secondo parziale (25-22).

Il doppio vantaggio galvanizza i rossoazzurri che dominano in lungo e in largo anche il terzo set e chiudono tra gli applausi del pubblico la contesa per 3-0, incamerando altri tre punti e il secondo successo consecutivo.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-MASSA LUBRENSE 3-0

(25-15, 25-22, 25-16)

CASARANO: Petras 16, Peluso 5, Meleddu, Ciardo 1, Stefano, Scaffidi, Torsello 6, Baldari 12, Pierri (L), Ribecca, De Micheli ne, Paoletti 12. Coach Licchelli, vice Cozzatto.

MASSA LUBRENSE: Aprea, Lugli 13, Fantauzzo 8, Sorrenti 11, Deserio 3, Pilotto 4, Denza (L), Peripolli 2, Zukowski ne, Pontecorvo (L), Imperatore ne, Conoci, Grimaldi. Coach Esposito.

Arbitri. Scotti e Colucci.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

Risultati (giornata 3): Aversa-Palmi 0-3, Modica-EE Galatina 3-0, Sabaudia-Marcianise 0-3, Aurispa L. Lecce-Tuscania 3-2, LS Casarano-Massa Lubrense 3-0, Marigliano-Ottaviano 0-3. Riposa Aci Castello.

Classifica: Palmi 8 – Aci Castello, Aversa, Modica, Aurispa L. Lecce 6 – LS Casarano 5 – Tuscania e Ottaviano 4 – Marcianise e Sabaudia 3 – EE Galatina 2 – Marigliano 1 – Massa Lubrense 0.

Prossimo turno (31/10 ore 18): Tuscania-Aci castello, Palmi-Marigliano, Ottaviano-Modica, Massa Lubrense-Sabaudia, LS Casarano-AL Lecce, Marcianise-Aversa. Riposa EE Galatina.