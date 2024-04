VOLLEY A3/m – Napoli s’impone anche in gara 2: Casarano, è retrocessione

Al Casarano non riesce l’impresa di ribaltare l’1-3 casalingo subito nell’andata dei playout per mano del Napoli. I rossazzurri perdono anche il match di ritorno e dicono addio alla Serie A3.

Napoli si aggiudica il primo set col punteggio di 25-21. Per il Casarano non c’è altra scelta se non di vincere secondo terzo e quarto e l’obiettivo riesce solo per due terzi. Casarano vince il secondo per 25-17, poi anche il terzo per 25-19, ma nel quarto deve piegarsi al ritorno di Napoli che lascia gli avversari a 21. Inutile il quinto set, vinto dai partenopei per 15-10.

Si chiude male la stagione del Casarano che passa dall’aver sfiorato la A2 in finale playoff contro Catania, lo scorso anno, all’eliminazione nei playout dopo una stagione irta di difficoltà e di risultati sotto tono.

—

IL TABELLINO

NAPOLI-LEO SHOES CASARANO 3-2

(25-21, 17-25, 19-25, 25-21, 15-10)

NAPOLI: Quarantelli, Saccone 3, Starace 26, Leone 3, Monda, Calabrese 4, Malanga, Cefariello 8, Ardito (L), Frankowski 10, Martino 8, Piscopo (L), Montò, Piccolo. All. Calabrese.

CASARANO: Martinelli, Peluso 7, Miraglia 5, Ciardo 5, Lugli 22, Quarta, Carta (L), Licitra ne, Pepe 1, Tommasi, Baldari 12, De Micheli (L) ne, Giuliani 15, Coppola ne. All. Licchelli.

Arbitri: Guarneri, Scarfò.