LECCE – Banda e Ramadani, aggiornamento sanitario sulle loro condizioni fisiche

Aggiornamento sanitario per Lameck Banda e Ylber Ramadani.

Banda sarà sottoposto oggi a intervento chirurgico per risolvere il problema della gonalgia destra da rotula alta (dolore al ginocchio) che lo tormenta da diverso tempo. L’operazione sarà condotta dal prof. Cerulli a Perugia. Per l’esterno zambiano, la stagione è già finita.

Delicata anche la situazione di Ramadani che ha saltato Sassuolo-Lecce per via di una faringite con febbre connessa. L’infezione, si apprende dalla nota della società, è stata causata da un ascesso del collo che ha provocato, per alcuni giorni, difficoltà respiratorie. Il centrocampista albanese è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti e terapie specialistiche che hanno consentito di scongiurare l’intervento chirurgico e, ad oggi, ha superato la fase acuta. Presto il numero 20 giallorosso ritornerà a disposizione di mister Luca Gotti per le ultime partite della stagione.

A entrambi, il nostro sentito in bocca al lupo per un pronto ritorno in campo.