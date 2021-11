VOLLEY A3/m – Leo Shoes Casarano, amaro ko ad Aversa: risultati e classifica dopo la 5ª giornata

Si interrompe in terra campana la striscia di successi della Leo Shoes Volley Casarano che si arrende mestamente a all‘Aversa, autore di una prestazione maiuscola senza lasciare nemmeno le briciole agli ospiti annichiliti in tutte le fasi di gioco.

L’inizio della sfida è tutto di marca normanna: i rossoazzurri ospiti soffrono la partenza veemente dei ragazzi di mister Tomasello che giocano un primo set praticamente perfetto lasciando gli avversari a quota 16. Ricezione negativa ed efficienza scarsa sia in attacco che in battuta sono gli elementi che consegnano ai padroni di casa il primo set con facilità.

Il trend per Torsello e soci non muta nel parziale successivo: è sempre l’Aversa ad avere il pallino del gioco in mano a scapito di una Leo Shoes impalpabile, senza idee e senza grinta. Con il parziale di 25-19 i campani si aggiudicano anche il secondo set.

La reazione dei ragazzi di mister Licchelli non arriva nemmeno nel terzo e ultimo set che consacra l’Aversa e contemporaneamente sancisce la pessima prestazione di una Leo Shoes Casarano oggi non pervenuta.

IL TABELLINO

ISMEA AVERSA – LEO SHOES CASARANO 3-0

(25-16; 25-19; 25-18)

ISMEA AVERSA: Morelli 18, Trillini 4, Cuti, Calitri (L1), Di Meo (L2), Putini 2, Starace 18, Corrieri, Sacripanti 7, Diana, Schioppa, Simonelli, Barretta, Bonina 5. All. Tomasello. Ass. Angeloni

LEO SHOES CASARANO: D’Amato 1, Petras 14, Peluso 1, Meleddu, Ciardo, Scaffidi, Torsello 8, Baldari 7, Pierri, Ribecca, Paoletti 10. All. Tomasello. Ass. Cozzetto

ARBITRI: Antonio Capolongo di Avellino e Christian Palumbo di Potenza

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

Risultati (giornata 5): Galatina-Marcianise 0-3, Aversa-Casarano 3-0, Modica-Aurispa Lecce 3-0, Sabaudia-Palmi 3-1, Aci Castello-Ottaviano 3-0, Marigliano-Tuscania 0-3. Riposa Massa Lubrense.

Classifica: Aversa e Modica 12 – Palmi 11 – Aci Castello 10 – Tuscania 9 – Casarano e Lecce 7 – Marcianise e Sabaudia 6 – Ottaviano 4 – Massa Lubrense 3 – Galatina 2 – Marigliano 1.

Prossimo turno (14 nov.): Tuscania-Modica, Palmi-Aci Castello, Lecce-Aversa, Ottaviano-Galatina, Massa Lubrense-Marigliano, Casarano-Sabaudia. Riposa Marcianise.

(fonte: Ufficio Stampa Leo Shoes Casarano)