VOLLEY A3/m – Un’incredibile settimana per Casarano al cospetto di Modena e Taranto

Settimana incredibile per la Leo Shoes Volley Casarano, che ha avuto il suo culmine nella due giorni vissuta in quel di Ugento per i test match con Modena e Taranto: nel Salento si è incredibilmente respirata aria di SuperLega, gli appassionati sono stati avvolti da un’atmosfera che ormai era solo un ricordo datato e che invece oggi, grazie all’azienda Leo Shoes, è ritornata prepotentemente a risvegliare il Salento pallavolistico trainandolo, con rinnovato entusiasmo e fervore, verso l’inizio ufficiale della nuova stagione.

Venerdì sera, la squadra rossazzurra ha avuto l’onore e l’orgoglio di condividere sotto rete, con i super campioni del Modena Volley, un test match tutto griffato Leo Shoes che, prescindendo dal risultato sportivo già scritto, è coinciso con una grande festa in campo e sugli spalti; il giorno successivo è andato in scena un gustoso antipasto della prossima SuperLega che ha visto protagoniste la formazione di coach Giani e il team pugliese della Prisma Taranto, unica rappresentante della nostra regione nella massima serie nazionale.

Una settimana che, al netto dell’infortunio occorso al bomber Paoletti che ci si augura possa rientrare presto in gruppo, ha lanciato altri buoni segnali in casa Leo Shoes Casarano: i rossoazzurri sia in allenamento che nel corso delle amichevoli disputate hanno proseguito il percorso di crescita, mettendo nelle gambe benzina e intensità in vista dell’inizio del campionato che ormai è davvero dietro l’angolo.

(fonte: Ufficio Stampa Casarano Volley)