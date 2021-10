VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO – Maiorino spreca dal dischetto, il derby si chiude a reti bianche

Virtus Francavilla e Taranto si dividono la posta, alla Nuovarredo Arena termina a reti bianche. I biancazzurri recriminano per il rigore sbagliato da Maiorino, ma anche gli uomini di Laterza sono andati più volte vicini alla rete.

LA CRONACA: Il primo squillo è del Taranto: al 4’ la staffilata di Giovinco viene deviata da Nobile in angolo. Il Taranto continua a spingere: al 10’ Riccardi, dal limite, fa rifugiare ancora Nobile in angolo. I rossoblù ci provano ancora con una girata di Saraniti al 14’, la sfera però termina sul fondo. L’occasione più ghiotta capita al Francavilla: al 24’ Ferrara atterra Pierno in area di rigore e l’arbitro decreta la massima punizione. Sul dischetto va Maiorino che spreca l’occasione, calciando sulla traversa. I biancazzurri crescono e al 34’ si fanno pericolosi con un tiro dalla distanza di Maiorino che finisce alto di pochissimo. L’ultima azione della prima frazione di gioco capita sulla testa di Idda, che dal centro dell’area manca lo specchio.

Ad inizio ripresa sono subito aggressivi i biancazzurri: al 2’ Pierno si incunea in area, il suo diagonale è deviato in corner da Chiorra. Al 19’ la Virtus va vicina alla marcatura: Enyan serve Carella, il cui diagonale trova il provvidenziale intervento di Chiorra che si rifugia ancora in corner. Il Taranto si fa rivedere dopo la mezz’ora: il sinistro a giro Labriola viene respinto da Nobile. Al 44’ gli ospiti sfiorano la marcatura del vantaggio: Marsili batte un calcio d’angolo, Riccardi da pochi passi manda alto. Al 49’, nell’ultimo assalto degli ionici: Ferrara mette al centro dalla sinistra per il colpo di testa di Italeng che si spegne sul fondo. Alla Nuovarredo Arena la contesa termina a reti bianche e dopo cinque minuti di recupero.

In classifica, le distanze restano inviariate: 13 Virtus, 12 Taranto. Il Bari capolista allunga. Prossimi impegni: sabato alle 17.30, Avellino-Virtus; domenica alle 17.30, Taranto-Vibonese.

—

IL TABELLINO:

Francavilla Fontana, Stadio “Nuovarredo Arena”

domenica 3 ottobre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 7

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Tchetchoua, Prezioso (24’ st Ingrosso), Carella, Enyan (43’ st Mastropietro) Maiorino (43’ st Tulissi), Ventola (30’ st Perez). A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Ekuban, Delvino, Dacosta, Magnavita. All.: Roberto Taurino.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara – Bellocq (27’ st Labriola) Marsili, De Maria (12’ st Mastromonaco)- Civilleri, Saraniti (40’ st Italeng), Giovinco (40’ st Santarpia) A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. (Vitali-Biffi; IV Adreano).

NOTE: Ammoniti: Miceli (F), Ferrara (T), Marsili (T), Benassai (T), Pierno (F), Mastromonaco (T). Al 25′ pt Maiorino (VF) fallisce un rigore.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: duello Caporale-Mastromonaco, ph. Miglietta)