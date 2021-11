VOLLEY A3/m – Galatina, dall’incubo alla speranza: vince Tuscania ma quanta fatica! Risultati e classifica

Gara dal pronostico scontato quella che doveva andare in scena a Taviano tra Efficienza Energia Volley Galatina e la corazzata Tuscania, forte di una dote di ben nove punti in classifica in più dei salentini.

E l’avvio, in morbida discesa per il gruppo di mister Passaro e terrificante per i padroni di casa, sembrava destinato a chiudere la partita in poco meno di sessanta minuti. Invece, come un Giano bifronte, la squadra salentina nei primi due set guarda il passato e s’inabissa (0-2) prospettando neri orizzonti. Poi costruisce una veemente reazione (2-2), emerge e guarda al futuro con qualche squarcio di sereno, pur cedendo al tiebreak (2-3).

La svolta tattica la opera mister Stomeo nel terzo set, non improvvisando, ma optando per una soluzione studiata ed allenata da quando ha dato forfait il centrale Dimitrov. Lo spostamento di Wilmsen in posto tre e la collocazione di Buracci in diagonale con Latorre, producono effetti opposti nei due schieramenti.

Galatina ritrova condizione fisica e morale, Tuscania soffre di gran lunga la nuova disposizione tattica dei padroni di casa, con Wilmsen sugli scudi che si ricorda di avere avuto esperienze importanti da centrale. Pesano come dei macigni i primi due set perduti malamente (9-25,14-25) dai galatinesi e soprattutto preoccupa la sterilità dell’attacco, bloccato ripetutamente dai muri avversari. Nella terza frazione l’avvio punto a punto (12-12) è energizzante per capitan Buracci che opera il sorpasso con un ace (14-12) emulato da Latorre per un 21-18 che apre orizzonti positivi.

Svetta Wilmsen che affonda colpi micidiali, mura ripetutamente e costringe il suo dirimpettaio a non dare assistenza alla sua prima linea. Poi con due muri cielo, prima su Marinelli e poi su Boswinkel, Piergiorgio Antonaci porta a casa il terzo set (25-21).

E’ un Efficienza Energia orgogliosamente motivata che si ripropone battagliera anche nel quarto parziale, con conclusioni in pipe di Lotito e Galasso. Wilmsen colpisce e stordisce (17-17), Antonaci torreggia su Rossatti e Boswinkell fa il cecchino rimandando ai vantaggi (24-24) l’esito del set. Gli errori degli avanti ospiti assegnano la vittoria (26-24) ai salentini.

E’ galvanizzato il sestetto di mister Stomeo. Ha ritrovato grinta e forza reattiva, dopo un avvio da incubo ma paga un eccessivo dispendio di forze fisiche subendo le murate di Ceccobello prima su Galasso poi su Buracci (5-9). L’allungo decisivo per la vittoria ospite (8-15) porta la firma del centrale umbro e dell’opposto olandese Boswinkel che con 35 punti è il miglior realizzatore della serata.

Una ventata d’ossigeno, una certezza di ripartenza ed un punto per la classifica: Galatina c’è!

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 2-3

(9/25 – 14/25 – 25/21 – 26/24 – 8/15)

Galatina: Latorre 2, Pepe 2, Wilmsen 20, Galasso 9, Lentini 1, Antonaci 8, Lotito 12, Calò, Apollonio (L), Sardanelli (L), De Lorentis, Buracci 6. All. Giovanni Stomeo. Vice Antonio Bray

Tuscania: Stamegna, Marsili (cap) 4, Menichetti, Della Rosa, Boswinkel 35, Catinelli 1, Rossatti 15, Mariani, Ceccobello 12, Quagliozzi, Marinelli 10, Quarta 9, Turri Prosperi (L). All.: Sandro Passaro. Vice Barbanti

Arbitri: Salvati e Grossi.

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 7): Galatina-Tuscania 2-3, Modica-Marigliano 3-1, Sabaudia-Lecce 1-3, Ottaviano-Palmi 0-3, Aci Castello-Casarano 3-2, Marcianise-Massa Lubrense 3-1. Riposa Aversa.

CLASSIFICA: Palmi 16 – Modica 15 – Tuscania 14 – Aci Castello e Aurispa Lecce 13 – Aversa 12 – Casarano 10 – Marcianise 9 – Sabaudia 7 – Massa Lubrense e Ottaviano 6 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (28 nov.): Aversa-Tuscania, Palmi-Galatina, Lecce-Marcianise, Massa Lubrense-Ottaviano, Casarano-Modica, Marigliano-Aci Castello. Riposa Sabaudia.

(fonte: Piero de Lorentis, US Galatina Volley)