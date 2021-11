BASKET A2/m – Nardò, illusione e caduta: a Frosinone arriva la beffa Stella Azzurra. Risultati e classifica

Brutta sconfitta per la Next Basket Nardò a Frosinone contro la Stella Azzurra Roma, rimediata proprio negli ultimi scampoli di gara dopo essere stata in vantaggio anche di undici punti a metà gara. Poi, il ritorno della Stella Azzurra, trascinata da Marcius (20 punti) e gli errori dei salentini hanno fatto il resto, l’ultimo dei quali, il tiro da tre di La Torre che ha sancito il 65-62 finale.

—

IL TABELLINO

STELLA AZZURRA ROMA-NEXT NARDÒ 65-62

(11-13, 8-13, 23-15, 23-21)

STELLA AZZURRA ROMA: Sandi Marcius 20 (8/11, 0/0), Lazar Nikolic 10 (2/7, 1/9), Simone Barbante 9 (2/3, 1/8), Tommaso Raspino 8 (3/9, 0/5), Matteo Visintin 8 (3/12, 0/1), Emmanuel Innocenti 8 (4/5, 0/4), Kevin Ndzie 2 (1/1, 0/0), Leo Menalo 0 (0/0, 0/0), Kaspar Kuusmaa 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Giulio Giannozzi 0 (0/0, 0/0). Coach: D’Arcangeli.

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 51 21 + 30 (Lazar Nikolic 14) – Assist: 13 (Emmanuel Innocenti 5).

NARDÒ: Jazzmarr Ferguson 20 (7/11, 1/9), Mitchell Poletti 12 (0/7, 2/5), Matteo Fallucca 12 (0/0, 4/10), Ennio Leonzio 9 (3/6, 1/2), Andrea La torre 5 (1/3, 1/2), Mihajlo Jerkovic 3 (0/5, 1/2), Federico Burini 1 (0/3, 0/1), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Nicolo Sicuro 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0). Coach: Gandini.

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Mitchell Poletti 14) – Assist: 9 (Ennio Leonzio 3).

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 8): Eurobasket Roma-Cento 51-66, Fabriano-Ravenna 73-85, Ferrara-Forlì 78-76, Chieti-Scafati 64-82, Chiusi-Verona 69-78, Stella Azzurra Roma-Nardò 65-62, San Severo-Latina 80-78.

CLASSIFICA: Scafati e Ravenna 14 – Forlì 10 – Verona 9 – Chiusi, San Severo e Cento 8 – Ferrara, Chieti, Stella Azzurra Roma, Eurobasket Roma, Nardò 6 – Latina, Fabriano 4.

PROSSIMO TURNO (27-28-30 nov.): Eurobasket Roma-Ferrara, Ravenna-San Severo, Scafati-Fabriano, Nardò-Chiusi (dom. ore 18), Verona-Stella Azzurra Roma, Forl’-Latina, Cento-Chieti (22 dic.).

(foto: archivio Cecere)