SERIE B – Mihaila, osservato speciale dalla Serie A

Oltre ai pronostici sulla Serie A, anche le partite di Serie B sono osservate con grande attenzione non solo dagli appassionati, ma anche da chi si occupa di scovare talenti. Il massimo campionato calcistico italiano spesso si impegna per trovare i giocatori più promettenti in Serie B per cercare di portarli in Serie A, ed è proprio questo ciò che sta succedendo a Mihaila. Su di lui è posta l’attenzione di due importanti club italiani che potrebbero a breve allontanarlo dalla Serie B.

In questo articolo andremo a vedere insieme quali squadre hanno espresso un interesse per il giocatore e quali sono le qualità di Mihaila che hanno attirato gli interessi della Serie A.

Chi è Valentin Mihaila? – Mihaila, calciatore rumeno classe 2000, è un attaccante del Parma che al momento conta 12 presenze e due reti segnate in Serie B in questo campionato. Utile sia sulla fascia che in punta, Mihaila è spesso paragonato ad Adrian Mutu, suo connazionale, e tra le sue caratteristiche troviamo la tendenza a partire da sinistra per poi cercare di rientrare e calciare di destro verso la porta avversaria.

Dopo un esordio con il Parma nella partita persa per 0-3 contro il Torino a inizio gennaio 2021, a fine mese trova il suo primo gol con la maglia del club durante gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Nelle dodici partite finora disputate in Serie B nella nuova stagione di campionato, l’ala sinistra del Parma è riuscito a realizzare due gol, oltre ad un assist, e le prestazioni finora dimostrate hanno attirato gli occhi di ben due club di Serie A.

Le offerte per Mihaila – Il primo club ad aver dimostrato un interesse particolare per Valentin Mihaila è l’Atalanta di Gasperini. Il commissario tecnico dei bergamaschi starebbe proprio cercando un’ala sinistra per realizzare il suo progetto di gioco, e le prestazioni di Mihaila in questi mesi non hanno deluso le aspettative del club. Ovviamente, nulla è ancora certo dato che Gasperini vorrebbe come prima scelta Jeremie Boga, che attualmente milita con la maglia del Sassuolo. In ogni caso, l’Atalanta è in cerca di giocatori imprevedibili per rafforzare il suo reparto offensivo, e le caratteristiche di Mihaila sono senz’altro di notevole interesse per la Dea.

La seconda grande squadra ad aver puntato l’attenzione sul giocatore del Parma è la Fiorentina, club che in tempi brevi potrebbe cercare l’assalto in tempo per la sessione di calciomercato di gennaio 2022.

Dobbiamo però menzionare che il Parma non ha dubbi riguardo alla validità di Mihaila tra i suoi ranghi, ed è per questo che piuttosto di una cessione durante il calciomercato invernale è più verosimile immaginarne una a giugno, dato che la squadra vorrebbe continuare ad averlo nella rosa per l’intera stagione di Serie B 2021-2022. Ad ogni modo, parlando invece delle possibili cifre che potrebbero essere coinvolte nelle trattative, la valutazione dei gialloblù e del mercato per il giocatore rumeno potrebbe aggirarsi circa tra i 12 milioni e i 15 milioni di euro.