VOLLEY A3/m – Galatina con orgoglio ma non basta: Casarano vince il derby e brinda a uno splendido 2021

Arriva il terzo sigillo consecutivo per la Leo Shoes Volley Casarano che, nel giorno di Santo Stefano, conquista con merito il derby del Salento superando con un rotondo 3-0 l’Efficienza Energia Galatina.

Questo importante e non facile successo fa sì che i rossoazzurri possano compiere il giro di boa di questo campionato ad un solo punto dalla vetta grazie ai 26 punti conquistati: una vera rivelazione di questo primo scorcio di stagione.

Rispettando le attese della vigilia la sfida tra nero-azzurri e rosso-azzurri si è dimostrata in tutta la sua tensione agonistica, essendo in palio punti pesanti per entrambe le contendenti: l’avvio della contesa è pressoché equilibrato con gli ospiti che provano ad allungare per un paio di volte ma puntualmente vengono ripresi nel punteggio dai ragazzi di mister Giovanni Stomeo trascinati da un buon Buracci. Ad aggiudicarsi il parziale di apertura è la Leo Shoes Casarano che con un Baldari in giornata (sette punti messi a segno nel primo set) mette il naso avanti ai vantaggi (25-27).

Nel set successivo parte subito forte la formazione di mister Fabrizio Licchelli ma, anche questa volta, non si fa attendere la reazione dei padroni di casa che addirittura si portano avanti: Paoletti, Petras e Baldari danno la scossa e, consapevoli dell’importanza di non lasciare punti per strada, i rosso-azzurri spingono sull’acceleratore ricuciono il gap e vanno a conquistare anche il secondo set (21-25) tra il tripudio dei numerosi sostenitori al seguito.

Galatina molla la presa mentre la Leo Shoes, rinvigorita dal doppio vantaggio, entra in campo più sciolta e da subito conquista un largo vantaggio che amministra con facilità nel corso del parziale anche grazie alle ottime prestazioni di quelle forze fresche (D’Amato, Ribecca) a cui attinge mister Licchelli: in poco più di venti minuti, con il punteggio di 25-15, Torsello e compagni brindano ad un nuovo importante successo, il terzo consecutivo che li proietta in piena bagarre play-off.

Si chiude al meglio un 2021 già storico per il club di via Carlo Magno che ora guarda già al primo appuntamento ufficiale del 2022 quando, a ridosso di Capodanno (il 2 gennaio) la Leo Shoes disputerà il primo turno di Coppa Italia davanti ai propri tifosi.

—

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-LEO SHOES CASARANO 0-3

(25-27, 21-25, 14-25)

GALATINA: Latorre 1, Galasso 10, Pepe 5, Buracci 9, Lotito 11, Antonaci 10, Sardanelli (L). N.E. Apollonio, De Matteis, Lentini, Calò. All. Stomeo.

CASARANO: Ciardo 1, Baldari 16, Peluso 6, Paoletti 15, Petras 16, Meleddu 2, Urso (L), Scaffidi 0, Pierri (L), Stefano 0, De Micheli 0, Ribecca 0, D’Amato 1. N.E. Torsello. All. Licchelli.

ARBITRI: De Simeis, Chiriatti.

NOTE – durata set: 32′, 30′, 25′; tot: 87′.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 13): Galatina-Casarano 0-3, Tuscania-Sabaudia 3-0, Aversa-Ottaviano rinviata, Palmi-Massa Lubrense 3-0, Aci Castello-Modica 3-0, Marigliano-Marcianise 1-3. Riposa Aurispa Libellula Lecce.

CLASSIFICA: Tuscania e Aurispa Libellula Lecce 27 – Casarano 26 – Palmi 25 – Aversa e Aci Castello 24 – Modica 19 – Massa Lubrense e Sabaudia 14 – Ottaviano e Marcianise 13 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (1ª rit. – 9 gen.): Ottaviano-Tuscania, Massa Lubrense-Aversa, Marcianise-Modica, Palmi-Aurispa Lecce, Galatina-Aci Castello, Sabaudia-Marigliano.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)