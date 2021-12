RUGBY – Beach, l’attività sportiva del 2022 parte dalle “Dune” di Porto Cesareo: i dettagli

Il primo appuntamento con la palla ovale del nuovo anno è fissato per domenica 2 gennaio, presso lo stabilimento “Le Dune” di Porto Cesareo, che torna a ospitare una manifestazione rugbistica su spiaggia a distanza di 13 anni dall’ultima volta.

Sulla sabbia de “Le Dune”, infatti, si giocherà un torneo amatoriale tra Appia Rugby Brindisi, Messapi Rugby Alessano, Salento Old Rugby, Salento Rugby, Salento XV Trepuzzi e Treputium. Le gare non saranno competitive e coinvolgeranno le rappresentative maschili e femminili delle squadre che vi hanno aderito, in un periodo dell’anno in cui, solitamente, sono i fangosi campi di provincia a farla da padrone.

Il beach rugby si gioca con squadre composte al massimo da cinque atleti (massimo sette in panchina con cambi volanti) su due tempi da cinque minuti l’uno, in un campo di 25×30 metri. Proprio da Porto Cesareo, il beach rugby mosse i primi passi nel Salento, dove, nel 2006, si sono poste le basi per la nascita del Magna Grecia Beach Rugby Cup, competizione che, il prossimo 13 luglio, toccherà la sua tredicesima edizione.

L’evento sarà a partecipazione gratuita e si pone come obiettivo quello di promuovere tutte le attività rugbistiche che si svolgono sul territorio. Si partirà alle 9.30 del mattino e si andrà avanti sino alle ore 13 circa. All’evento parteciperà l’Avis Provinciale Lecce per promuovere la donazione di sangue e offrire una bevanda calda a ogni partecipante.

Info: +39 333 7954368 – pule.asdsalentorugby@federugby.it