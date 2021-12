GIOVANILI – Grande successo per la 4ª edizione del Torneo Terre di Mezzo

Si è conclusa domenica 19 dicembre 2021 la quarta edizione del Torneo Terre di Mezzo, riservato ai piccoli atleti dell’attività di base del settore giovanile e scolastico “Piccoli Amici” e “Primi Calci”, nonché al settore femminile Under 17 e Under 14. L’evento, come nelle passate edizioni, è stato dedicato a Marcella Candido, Giovannino Corrado e Alessandro Stefanizzi, persone prematuramente scomparse il cui ricordo è fortemente legato all’Associazione Sportiva Sanarichese.

La manifestazione sportiva diventata per questa edizione di rilevanza regionale, si è tenuta nell’arco di un’intera giornata ed è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e come sempre dall’Unione delle Terre di Mezzo, che comprende i Comuni limitrofi di Botrugno, Giuggianello, San Cassiano, Nociglia, Surano, Sanarica e Supersano, nonché autorizzato con Comunicato Ufficiale dalla Lega Nazionale Dilettanti -F.I.G.C. di Bari (Le) e dal C.S.I. Comitato Provinciale di Lecce.

Seppur ridimensionato come squadre e atleti partecipanti, per evitare troppa affluenza e assembramenti all’interno dell’impianto sportivo, hanno partecipato squadre con importanti storie calcistiche, infatti sono stati ospiti la A.S.D. A. Toma Maglie, la Scuola Calcio Fabrizio Miccoli di San Donato di Lecce, la A.S. Tricase, la Women Lecce, la A.S.D. Fortitudo Grottaglie (Ta) e la squadra di casa la A.S.D. Sanarica.

L’evento sportivo è stato aperto con la benedizione di Don Gino Bortone parroco di Giuggianello e amministrante a Sanarica e con una cerimonia che ha visto protagonisti tutti gli atleti e atlete.

Durante la giornata è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale, che ha allietato i più piccoli che hanno avuto modo di consegnare la propria letterina e fare alcune foto con Babbo Natale accompagnato dai suoi elfi. Ospiti del Torneo anche i volontari dell’Associazione “Cuore e Mani Aperte” per sostenere il progetto Bimbulanza, che hanno allestito un banchetto per la vendita dei pandorotti natalizi.

L’evento, già nei giorni precedenti, ha avuto ampio risalto sui maggiori organi di stampa on-line del settore e della carta stampata, è stata seguita con continui collegamenti in diretta, durante la trasmissione radio “Tutti in campo”, condotto da Davide Ruberto su MondoRadio TuttiFrutti e video ripreso da Monsellato Project di Donato Monsellato.

Tanti i commenti positivi ricevuti dalle persone presenti, semplici appassionati, Dirigenti, Allenatori ed Osservatori, che hanno apprezzato l’organizzazione ed il tanto sano divertimento da parte di tutti i piccoli atleti presenti, che hanno dimostrato un comportamento sportivo impeccabile, segno dell’importante e perfetto lavoro svolto dai loro Istruttori, soprattutto allenatrici donne dimostrando che il gioco del calcio si apre sempre più anche alle donne.

Da segnalare la dedica della Dirigente Annalisa Mariano a tutte le atlete donne che si affacciano a questo sport, spronandole ad andare avanti.

Durante la cerimonia di premiazione, presenti i rappresentanti politici del Comune di Sanarica, il Sindaco Salvatore Sales, il Vice Sindaco Alessandro Calò, l’Assessore allo Sport Dario Andrea Strambaci, il calciatore Simone Sales e il Delegato F.I.G.C. Prof. Orazio Colazzo. Ospiti d’eccezione le Famiglie Corrado, Rizzo e Stefanizzi.

(foto: un momento della premiazione)