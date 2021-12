FEMMINILE – Lecce Women, sotto l’albero spuntano due nuovi innesti

Sotto l’albero di Natale, il Lecce Women si è regalato due nuovi innesti. Si tratta di Hanna Martha Lech e di Sara Elisabet Alexandersson.

Lech, classe 1998, è una centrocampista statunitense, di origine polacca (con doppio passaporto), che ha cominciato a giocare nelle selezioni dei college statunitensi. A Lecce indosserà la maglia numero 32: “Vorrei ringraziare MAD Sports Management e la dirigenza salentina per l’opportunità concessami. Non vedo l’ora di conoscere questa bellissima città del Sud dell’Italia e di indossare la maglia giallorossa. Prometto il 100% del mio impegno e dedizione alla causa del gruppo. Forza Lecce Women”.

Il portiere Alexandersson, 28 anni, svedese come le sue neo compagne Jusanovic, Prambrant (con cui ha già giocato insieme) e Bengtsson, arriva dal Lidkopings FK, con cui ha giocato nelle ultime due stagioni. “Sono nata a Mariestad, in Svezia, e nella mia città ho iniziato a giocare a calcio – le prime parole ufficiali di Alexandersson da calciatrice del Lecce Women -. Ho lasciato questo sport per un paio d’anni perché volevo giocare a badminton ma in seguito sono tornata di nuovo al calcio che è sempre stata la mia grande passione. Ho giocato a diversi livelli in tanti club di Skaraborg. Recentemente ho militato nel Lidköpings FK e nel Råda BK (Elitettan e Div 1). I miei punti di forza? Ritengo di avere dei buoni riflessi e penso di cavarmela abbastanza bene nel gioco aereo. Attendo con ansia di cominciare la mia nuova avventura calcistica a Lecce e spero di poter contribuire ai successi del mio nuovo club. Non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne di squadra, Lecce e tutto il Salento. Questa sarà la mia seconda volta in Italia dopo il viaggio di un paio di anni fa quando sono venuta per vedere giocare Zlatan, a Milano, contro l’Atalanta. Forza Lecce Women”. Sara Alexandersson indosserà la maglia numero 25.

(foto Coribello/SalentoSport)