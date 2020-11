VOLLEY A3/m – Filotto Galatina, trasferta amara per Lecce: risultati e classifica dopo la 5ª giornata

Domenica agrodolce per le salentine di A3 di volley. Pieno e convincente successo per Efficienza Energia Galatina che, in casa, travolge la Gis Ottaviano; male, invece, l’Aurispa Libellula Lecce, nettamente sconfitta sul campo del Grottazzolina.

Galatina, quindi, fa tre su tre e tiene a distanza di una sola lunghezza proprio Alessano e Grottazzolina. Mister Stomeo manda in campo la formazione tipo con i martelli Lotito e Maiorana, piazza al centro Elia e Musardo, in posto due Giannotti in diagonale con Parisi e Torchia a presidio della difesa. Il primo set si mette subito in discesa per i salentini, trascinati da Lotito e Maiorana. Si chiude sul 25-13. Molto più combattuto, invece, il secondo, tirato sino ai vantaggi e portato a casa da Galatina con 28 punti. Il terzo set viaggia sullo stesso copione del primo e spiccano gli otto muri realizzati dai salentini, tre dei quali da Musardo. Da segnalare l’esordio di Stefano Pepe, classe 2003, prodotto del vivaio galatinese.

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-GIS OTTAVIANO 3-0

(25-13, 28-26, 25-16)

GALATINA: Apollonio (L) ne, Pepe, Parisi 1, Musardo 10, Giannotti 18, Lotito 12, Gallo ne, Maiorana 8, Elia 5, Torchia (L), Antonaci, Conoci ne, Lentini, Buracci ne. Coach: Stomeo.

OTTAVIANO: Giuliano (L) ne, Bianco ne, Dimitrov 5, Ardito (L), Ammirati, Piazza 1, Hanzic 18, Ndrecaj 7, Scarpi 5, Mele, Settembre 3, Diaferia ne. Coach: Mosca.

ARBITRI: Zingaro-De Simeis.

–

VIDEX GROTTAZZOLINA-AURISPA LIBELLULA LECCE 3-0

(25-17, 25-23, 25-19)

GROTTAZZOLINA: Perini ne, Romagnoli 5, Cubito 4, Vecchi 9, Calarco 16, Pison, Di Bonaventura ne, Starace 11, Gaspari ne, Marchiani 1, Romiti (L). Coach: Ortenzi.

LECCE: Morciano (L), Longo 1, Poli, Strabawa 20, Disabato 9, Lisi (L) ne, Catena 5, Capelli 3, Agrusti 2, Russo, Mazzon 2. Coach: Denora Caporusso.

ARBITRI: Brunelli-Caretti.

A3 MASCHILE GIRONE BLU

RISULTATI (GIORNATA 5): Grottazzolina-Lecce 3-0, Roma-Pineto 3-1, Palmi-Tuscania nd, Modica-Sabaudia nd, Aversa-Aci Castello 3-1, Galatina-Ottaviano 3-0.

CLASSIFICA: Galatina** 9 – Grottazzolina** e Lecce 8 – Ottaviano* 7 – Roma 6 – Pineto 5 – Tuscania** e Aversa** 4 – Palmi***, Modica***, Sabaudia*** e Aci Castello 3.

*= gara in meno

PROSSIMO TURNO (22 nov.): Tuscania-Modica, Roma-Grottazzolina, Ottaviano-Sabaudia, Lecce-Palmi, Aci Castello-Galatina, Pineto-Aversa.