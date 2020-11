LECCE – Pettinari e la presentazione-bis: “Stavolta sento più fiducia. Pronto a dimostrare chi sono”

La prima volta non andò bene, ma stavolta Stefano Pettinari non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. E’ quanto traspare dalle sue parole pronunciate poco fa in sede di presentazione per il nuovo Lecce di Eugenio Corini.

L’ultima volta non andò bene, e il romano vuole rifarsi: “Sono molto contento di vestire nuovamente la maglia del Lecce. Quest’anno come due anni fa arrivo dopo una stagione molto positiva, visto che anche a Pescara avevo segnato tanto. Spero vada meglio, anche perché nella precedente esperienza nel Salento non sono stato fortunato, causa qualcosa che non mi andò giù ma che è superata e soprattutto l’aspetto fisico. Subii infatti uno stiramento, cosa che non mi era mai accaduta prima”.

Per lui è molto importante avere la fiducia dell’ambiente: “Riesco a dare il meglio di me quando ho la fiducia, senza la quale spesso non riesco ad adattarmi ed esprimermi. In passato ho anche sbagliato io a cambiare maglia talvolta un po’ troppo presto, poi con gli anni è stato sempre legato alla situazione che consentiva di esprimermi o meno. L’anno scorso sono riuscito a fare così bene proprio perché sentivo una grande fiducia intorno a me”.

Sull’avvio difficile: “Non ho avuto un approccio di stagione semplice perché a Trapani ci è stato vietato di fare la preparazione, poi ho avuto a che fare con una lombalgia che ha ritardato il mio inserimento. Ora però sto bene, e sono pronto a dare una mano al gruppo e dimostrare le mie qualità. Sento la fiducia del mister e sono pronto a ripagarla”.

La collocazione tattica non è un grosso problema: “Quando sono stato inserito come prima punta vicino alla porta ho sempre fatto meglio. Poi certo ho giocato in un tridente e con altri tipi di schieramenti, anche da seconda punta. Non credo vi siano problemi sotto questo punto di vista”.