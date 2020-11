VOLLEY A2/f – Cuore di Mamma Cutrofiano, una dolcissima domenica di riposo

Domenica da spettatrice per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano, costretta al riposo forzato per via dei casi di positività del suo avversario di giornata, il Montecchio.

I risultati emersi sugli altri campi, però, hanno regalato un sorriso alla compagine di coach Antonio Carratù che conserva il primo posto in solitaria nella classifica del girone Est di A2. In particolare, è stato il match disputato a Vallefoglia a portare notizie positive per le salentine, vista la sconfitta delle padrone di casa, immediate inseguitrici della Cuore di Mamma, subita per mano del Soverato, dopo cinque set. Sempre al tie-break si è chiusa la sfida tra San Giovanni in Marignano e Talmassons, con la vittorie delle friulane. Vittoria in quattro partite per il Martignacco su Macerata.

La classifica, ora, vede la Cuore di Mamma condurre i giochi con 19 punti, due un più (e una gara in meno) rispetto al Vallefoglia, che segue a 17; al terzo posto c’è il Soverato con 16 punti; quindi Ravenna 15, San Giovanni in Marignano e Talmassons 12, Martignacco 11, Macerata 9 e Montecchio 3. Sono sette, pertanto, i punti di vantaggio sulle quinte in classifica e l’obiettivo primario di Cutrofiano, ossia quello della permanenza diretta, appare più vicino.

Ora per M’Bra e compagne ci saranno due trasferte consecutive contro Ravenna e Vallefoglia, in attesa di conoscere la data del recupero della sfida contro il Montecchio.

CLASSIFICA: Cutrofiano* 19 – Vallefoglia 17 – Soverato 16 – Ravenna* 15 – SG Marignano e Talmassons 12 – Martignacco 11 – Macerata* 9 – Montecchio** 3.

*= una gara in meno

PROSSIMO TURNO (22 nov.): Soverato-Martignacco, Macerata-SG Marignano, Montecchio-Vallefoglia, Ravenna-Cutrofiano.