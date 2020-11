VIRTUS FRANCAVILLA – Botta e risposta, tutto nel primo tempo: col Catanzaro di Calabro arrivano un pari e un punto

Due gol, poche emozioni e un punto a testa. Questo, in sostanza, il bilancio di Virtus Francavilla-Catanzaro andata in scena ieri al “Giovanni Paolo II”.

Risultato, tutto sommato, giusto, che rispecchia una gara equilibrata (e con tanti errori), sbloccata poco dopo la mezzora del primo tempo dagli ospiti dell’ex Antonio Calabro grazie a Fazio che sfrutta al meglio un cross di Carlini per siglare la rete del vantaggio giallorosso. La gioia dei calabresi, però, dura poco: al minuto 41′, la Virtus reclama per un fallo di mano di Casoli in area, ma l’arbitro lascia correre; sugli sviluppi della stessa azione, Zenuni scarica in porta un destro che non lascia scampo a Branduani.

Nella ripresa è il Catanzaro a farsi sotto con più determinazione, andando vicino al nuovo vantaggio con Di Massimo, ma poi poco altro. La Virtus tiene bene a centrocampo e, anzi, sfiora anche il sorpasso con Perez a dieci dalla fine, ma l’attaccante biancazzurro non impatta bene col pallone, svirgolandolo e sprecando un’ottima palla gol. A nulla porta il forcing finale calabrese, finisce 1-1.

Per la Virtus, che sale a quota 9, domenica prossima alle 15 ci sarà la trasferta allo “Zaccheria” contro il Foggia.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO 1-1

RETI: 36′ Fazio (C), 41′ Zenuni (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino – Delvino, Sperandeo, Pambianchi – Giannotti, Di Cosmo (80′ Mastropietro), Zenuni (77′ Castorani), Franco, Nunzella – Perez, Ekuban (77′ Vazquez). All. Trocini.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani – Riccardi, Fazio, Martinelli – Casoli, Verna (86′ Altobelli), Risolo, Contessa – Carlini (77′ Di Piazza) – Curiale (62′ Evacuo), Di Massimo (86′ Baldassin). All. Calabro.

ARBITRO: Tremolada di Monza (Festa-Bocca).

NOTE: ammoniti Delvino, Curiale, franco, Riccardi, Mastropietro, Altobelli. Rec. 0′ e 5.