VOLLEY A3/m – Domenica da dimenticare per le salentine: Aurispa ko in extremis, tonfo Galatina

Si giocavano oggi tre recuperi di Serie D, due della sesta e uno della quinta giornata. Fasano-Real Aversa è stata sospesa al 34′ del tempo per una burrasca di vento che rendeva impossibile giocare. Il punteggio era di 0-1, per via del rigore realizzato da Simonetti al 24′ per fallo in area di Vogliacco su Ziello….