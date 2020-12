VOLLEY A2/f – Riposo per il Cutrofiano, Vallefoglia ne approfitta. Domenica trasferta friulana per le salentine

La Megabox Vallefoglia approfitta del turno di stop del Cutrofiano per allungare sulle salentine. La capolista batte in trasferta il Martignacco in quattro set e si porta a +4 sul team allenato da coach Antonio Carratù, che, però, ha due gare in meno rispetto alle marchigiane.

Negli altri incontri della quarta giornata di ritorno, giocata nel weekend, vittoria per Ravenna in casa contro Talmassons e per il San Giovanni in Marignano sul campo del Montecchio. Rinviata Macerata–Soverato su richiesta del club marchigiano, per la positività al Covid di alcune tesserate.

La classifica aggiornata: Vallefoglia 26 – Cutrofiano 22 (-2 gare) – Soverato 21 (-1 gara) – SG Marignano (-2 gare) e Ravenna (-1 gara) 18 – Talmassons 15 (-1 gara) – Martignacco 12 – Macerata 9 (-4 gare) – Montecchio 3 (-2 gare).

Prossimo turno (6ª rit., 13 dic.): Martignacco-Montecchio, Talmassons-Cutrofiano, Ravenna-Macerata, SG Marignano-Soverato.

Da recuperare: Cutrofiano-Montecchio (30 dic.).