VOLLEY A3/m – Casarano, successo in volata sulla blasonata Sorrento

Per la Leo Shoes Casarano arriva un altro successo, stavolta al cospetto di una delle big del girone, il Sorrento, una di quelle formazioni costruite in estate puntando il mirino sulle posizioni di vertice della graduatoria: ancora una volta i ragazzi di mister Licchelli hanno saputo esaltarsi, sfoderando una prestazione davvero positiva che gli ha permesso di firmare un’altra impresa, un’altra vittoria.

Si volevano conferme dopo l’exploit di Reggio Calabria e la Leo Shoes Casarano le ha fornite sia sul piano del gioco che su quello dei risultati, proseguendo la striscia di successi che giunge ora a quota tre.

L’inizio della contesa per i padroni di casa è con il freno a mano tirato; il Sorrento parte meglio e con un servizio pungente manda in tilt la ricezione rossoazzurra. Gli ospiti si trovano a condurre 10-15, quando al servizio per la Leo Shoes si porta Nicola Cianciotta che inaugura una serie vincente che consente ai suoi di ribaltare il parziale. I padroni di casa spinti dal supporto del pubblico amico chiudono in proprio favore il primo set (25-22) con Matani e Cianciotta in evidenza.

Entusiasmo e bel gioco trascinano la Leo Shoes Casarano anche ad inizio secondo set: è Cianciotta show al servizio con ben quattro ace consecutivi. I rossoazzurri galoppano ma i campani non mollano la presa. Trascinati da Albergati i biancoverdi rosicchiano punto dopo punto ma la Leo Shoes si guadagna tra set ball tutti puntualmente vanificati. Ai vantaggi sono gli ospiti ad avere la meglio ristabilendo così la parità (26-28).

Il terzo parziale inizia con la reazione rabbiosa dei padroni di casa: Marzolla e Cianciotta sono autentici trascinatori, Prosperi è in grande spolvero. La Leo Shoes accumula un buon vantaggio ma il Sorrento non demorde ancora una volta. In questo set però i rossoazzurri non concedono spazio alla rimonta ospite e con un muro vincente conquistano il set (25-22).

Il nuovo vantaggio manda in rampa di lancio i padroni di casa che ad inizio quarto set si trovano sul 10-6 in proprio favore. Il Sorrento tira fuori nuovamente gli artigli e con Albergati e Starace ristabilisce presto la parità. I rossoazzurri calano e danno il via libera alla conquista del parziale da parte dei ragazzi di mister Esposito che rimandano così il verdetto al tie break (19-25).

La voglia di portare a casa il match permette a Peluso e compagni di trovare quelle energie utili per affrontare al meglio il quinto e decisivo parziale. L’equilibrio regna solo nei punti iniziali, dopo è la Leo Shoes a comandare le operazioni. Si gira campo sull’8-5 per i padroni di casa che allungano e brindano al quarto successo stagionale quando il tabellone del PalaCesari segna il punto numero quindici tra l’euforia del pubblico presente (15-9).

Un’altra impresa, un’altra vittoria che deve far capire come questo gruppo può guardare al futuro con fiducia ma sempre con grande umiltà.

—

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – Shedirpharma Sorrento 3-2

(25-22, 27-29, 25-22, 19-25, 15-9)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 2, Cianciotta 28, Moschese 4, Marzolla 27, Ciupa 12, Matani 8, Prosperi Turri (L), Urso (L), Guadagnini 0, Ulisse 1, Peluso 0, Floris 0. N.E. Rampazzo. All. Licchelli.

Shedirpharma Sorrento: Aprea 1, Cuminetti 17, Buzzi 8, Albergati 27, Maretti 5, Remo 7, Piedepalumbo 0, Donati (L), Starace 16, Gargiulo 0, Grimaldi 1, Imperatore 0. N.E. Pontecorvo, Caproni. All. Esposito.

ARBITRI: Lentini, Prati. NOTE – durata set: 30′, 40′, 31′, 29′, 21′; tot: 151′.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 6): Catania-Bari 3-0, Aurispa L. Lecce-Modica 3-1, Casarano-Sorrento 3-2, Sabaudia-Aversa 2-3, Marcianise-Tuscania rinv., Napoli-Ortona 2-3, Roma-Palmi 0-3.

CLASSIFICA: Catania 15 – Aversa 13 – Ortona, Casarano, Bari 11 – Modica 9 – Sorrento, Sabaudia 7 – Palmi 6 – Tuscania 5 – Roma, Aurispa L. Lecce 4 – Marcianise 3 – Napoli 2.

PROSSIMO TURNO (13 nov.): Aversa-Catania, Palmi-Napoli, Ortona-Aurispa L. Lecce, Tuscania-Casarano, Modica-SMI Roma, Sorrento-Sabaudia, Bari-Marcianise.