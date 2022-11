VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 06.11.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 5): P. Casoria-Leverano 1-3, Taviano-Pol. Matese 3-1, Athena NA-Galatone 1-3, SBV Galatina-Pozzuoli 2-3, Grottaglie-Pomigliano 3-0, Mesagne-Marigliano 1-3, Joivolley Gioia-Meta Torre Ann. 3-2.

CLASSIFICA: Grottaglie, Leverano 15 – Joivolley, Pozzuoli 11 – Galatone 9 – Taviano 8 – Marigliano, SBV Galatina 7 – Athena NA, Pomigliano 6 – Casoria 5 – Meta T.re Annunziata 4 – Pol. Matese 1 – Mesagne 0.

PROSSIMO TURNO (12-13 nov.): Casoria-Taviano, Pol. Matese-Athena NA, Grottaglie-Pozzuoli, Marigliano-SBV Galatina, Leverano-Meta Torre Annunziata, Pomigliano-Mesagne, Galatone-Joivolley Gioia.

—

(US Volley Leverano – Alessio Quarta) – La BCC Leverano ingrana la quinta vittoria in altrettante partite e vola a punteggio pieno nella classifica del girone H di serie B. I ragazzi di coach Andrea Zecca gestiscono senza grandi patemi la sfida, con l’unica eccezione del terzo set vinto dai padroni di casa sul filo di lana. Nel primo game i salentini mantengono spesso un vantaggio rassicurante di 5 punti sugli avversari, prima con l’attacco vincente di Marzo che costringe coach Paglionico al primo time out del match, poi tocca a Galasso mettere a terra la palla del 15-20 su assistenza di Miraglia. Il muro di Luigi Barone su Galasso accorcia le distanze sul 17-20, ma i padroni di casa sbagliano tanto in battuta ed è Marzo a chiudere i conti sul 19-25. Andamento speculare anche nel set successivo, con i gialloblù in netto controllo del match ed i campani in affanno a cercare di tenere testa alla capoclassifica. Il sestetto di coach Zecca parte subito forte con due muri consecutivi firmati da Scrimieri e Marzo, poi l’attacco out di Flaminio porta i conti sul 7-12. Casoria accorcia le distanze sul 16-18, ma il time out di coach Zecca sprona Orefice e compagni che rispondono alla grande, tornando a pigiare il piede sull’acceleratore. Marzo firma l’allungo del 17-21, poi l’ace di Laterza e l’errore al servizio di Flaminio chiudono il game sul 19-25 in favore della BCC Leverano. Nel terzo parziale la sfida si fa più equilibrata, con la formazione di coach Paglionico che non demorde e si gasa alle prime difficoltà dei salentini. Losco è per lunghi tratti incontenibile: 11 dei suoi 25 punti finali arrivano solo in questa frazione. L’attacco di Ardenio fa registrare il massimo vantaggio per il Volley Casoria sul 16-12 che costringe coach Zecca a interrompere il gioco con un time out. Il turno al servizio di Miraglia è insidioso, da due ricezioni lunghe della retroguardia campana nascono i punti di Scrimieri e Marzo che accorciano il divario sul 16-15. E’ capitan Orefice con un preciso attacco a mettere la freccia del sorpasso sul 16-17, ma i padroni di casa hanno tutte le intenzioni di prolungare il match e continuano a martellare in attacco. L’errore al servizio di Orefice regala il 25-23 al Volley Casoria che riapre i giochi. L’illusione dei padroni di casa dura il tempo di un sorso d’acqua, poi sin dall’inizio del quarto game la BCC Volley Leverano diventa un rullo compressore, addirittura con 5 muri consecutivi ed un break di 1-9 che stordisce gli avversari. I gialloblù continuano a spingere ed il muro del subentrato Olimpio chiude il match su un 10-25 che non ha molto da registrare, ad eccezione del pokerissimo in altrettante sfide di campionato della formazione allenata da coach Zecca.

IL TABELLINO

VOLLEY CASORIA 1-BCC LEVERANO 3

(19-25, 19-25, 25-23, 10-25)

VOLLEY CASORIA: Avino 1, Auriemma (libero), Marrone 6, Conte (libero), Barone L. 5, Flaminio 6, Matrullo ne, Barone M. 0, Fasulo ne, Menna 1, Losco 25, Esposito 0, Ardenio 4. Allenatore: Paglionico

BCC VOLLEY LEVERANO: Pagano 1, Marzo 15, Laterza 4, Galasso 7, Vannicola ne, Olimpio 1, De Pandis (libero), D’Elia ne, Scrimieri 5, Orefice 21, De Marco ne, Miraglia 6. Allenatore: Zecca

ARBITRI: Luca Cardaci e Sebastiano Rizzotto

Durata set: 24′, 25′, 31′, 18′

Errori in battuta: Casoria 21, Leverano 13; Ace: Casoria 1, Leverano 2; Muri vincenti: Casoria 9, Leverano 12

—

(US Volley Galatone – Stefano Manca) – Un’altra vittoria in trasferta e l’Allianz Colazzo Galatone sale a nove punti in classifica. Sabato nella quinta giornata di campionato di serie B girone H di volley maschile i biancoverdi si sono imposti a Napoli battendo 3-1 l’Athena Volley (25-23; 12-25; 21-25; 22-25). Non era cominciato bene per i ragazzi di mister Cavalera il match di Scampia contro i campani, che seppur di misura si sono aggiudicati il primo set. Dopo però emerge il carattere dell’Allianz Colazzo Galatone che detta legge in campo e vince il successivo set con enorme distacco (12-25), chiudendo infine i conti al terzo e quarto set. A fine gara il direttore sportivo dell’Allianz Colazzo Galatone Marco Imbriani analizza il match: «Non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo perso il primo set in un campo difficile. Ritengo infatti che affrontare questo tipo di avversari sia complicato per tutte le squadre. Poi siamo rientrati in gara e abbiamo fatto la voce grossa. Con i giusti accorgimenti del mister – prosegue Imbriani – abbiamo sistemato la partita. Ora ci aspetta una settimana durissima. Domenica prossima a Galatina verrà a trovarci la corazzata Gioia Del Colle. Non possiamo sbagliare». A proposito di gare in casa e fuori, va ricordato che nelle prime cinque giornate di campionato l’Allianz Colazzo Galatone ha vinto tutte e tre le trasferte fin qui giocate e perso invece entrambe le partite casalinghe. Ciò che manca, adesso, è proprio la vittoria davanti ai propri tifosi, fin qui encomiabili a supporto della squadra.

IL TABELLINO

ATHENA VOLLEY-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 1-3

(25-23, 12-25, 21-25, 22-25)

Athena Volley Napoli: Limongello, Palladino, Gargiulo 5, Trematerra 10, Catalano (L), Castagliuolo (L), Piccolo 9, Giordano, Cocozza 1, Trani 10, Auriemma 21, Barretta, Paloscia, D’Antonio; allenatore Cimmino.

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 1, Zanettin 15, Musardo 9, Garofalo 9, Barone (L), Russo 5, Calò, Schiattino, Papa 8, Lentini 3, Carrozzini 12, Rizzello (L), De Filippis; allenatore Cavalera.

Arbitri: Giacomi-Falzi.

—

(US SBV Galatina – Piero de Lorentis) – Manca l’affondo finale Olimpia Sbv, perde lucidità nei frangenti più delicati, si fa irretire da due vecchie volpi del parquet come Di Santi e Calabrese e raccoglie tanto di meno di quanto seminato. Salatissima gabella quella pagata ieri dalla squadra di mister Monaco, che si è espressa ad un buon livello tecnico imponendosi con determinazione e cuore nei momenti più delicati e facendo ben sperare. Poi quell’inizio di tie break da brividi (1-5), il cui divario veniva mantenuto ed alimentato dagli ospiti (6-12), sembrava aver dettato già il finale. Invece il calore del pubblico e la vena risolutiva dei finalizzatori blucelesti hanno concesso solo due punti agli ospiti, contro gli otto, di buona fattura, dell’Olimpia Sbv. L’ace di Dantoni per un 14-14 che rimandava tutto ai vantaggi sembrava poter essere un segnale premonitore per capitan Zanette, ma la concretezza di Guancia e Treglia non concedeva appigli ai salentini. La cronaca del primo set segna un iniziale equilibrio (9-9), subito interrotto a favore dei puteolani con una tripla di Di Santi ed una pipe (l’unica ?!?) di Pacelli che pesta la linea dei tre metri(11-15). Zanette, Elia e De Micheli riportano in parità (21-21)la gara, ma un attentissimo Guancia stacca di due lunghezze la squadra di casa che chiude con un fallo d’invasione (22-25) per 1-0 a favore del Rione Terra. Seconda frazione molto ordinata e ben orchestrata da D’Alba. Scita, Rossetti e Pacelli scavano un ampio divario (15-8) con quest’ultimo che mura Calabrese per un 24-13 che vale il pareggio dei set. Terzo set che si svolge punto a punto, con Calabrese che mantiene i suoi in vantaggio di due lunghezze (9-11). mettendo in campo tecnica esperienza e tanta grinta: forse fin troppa nella fase di esultanza, tanto da prendere un cartellino rosso. Accusa un po’ di fatica mentale la prima linea galatinese pagando a muro, commette qualche errore di misura e concede un +6 (11-17) per gli uomini di mister Romano. Capitan Zanette sale in cattedra e dal 18-22 porta la squadra fino al 23-24 per poi arrendersi all’attacco ospite che vale il set del 2-1. Quarta frazione per Galatina più di cuore che ragionata. Ben quattro errori iniziali al servizio che nonostante tutto dicono 15-14 per i colori bluceleste. Zanette e Scita non si risparmiano per un 19-18 ribaltato subito da Di Santi (19-21). E’ ad alta tensione emotiva il finale di set con Calabrese e Guancia ad un passo dalla vittoria (22-24). Accorcia l’Olimpia Sbv con il punto 23: un doppio fallo ospite assegna la palla set alla squadra di casa, ma Fastoso ed un attacco out di Zanette concedono l’opportunità al Pozzuoli. Dai nove metri Calabrese sbaglia a servire, Pacelli è imprendibile con una terna di conclusioni e, nonostante ulteriori due errori al servizio, Zanette porta la sua squadra al tie-break (30-28). L’amaro in coda al quinto set non cancella la bella prestazione che, onestamente, avrebbe dovuto gratificare il gruppo di mister Monaco con un punto in più. Ora è tempo di preparare la trasferta di Marigliano con un’azione più risoluta per un finale più appagante.

IL TABELLINO

OLIMPIA SBV GALATINA-RIONE TERRA POZZUOLI 2-3

(22-25,25-16,23-2530-28,14-16)

Galatina: Apollonio (L), De Matteis (ne), D’Alba 2, Dantoni 1, Scita 23, Pacelli 18, Rossetti 9, De Micheli G. 7, Zanette 27, De Micheli G (ne), De Lorentis. All. Monaco – Vice Montinari.

Pozzuoli: De Gregorio (L), Mueck, Calabrese, Sangiovanni, Romano (L), Guancia, Di Santi, Saggiomo, Fastoso, Lombardi, Barretta, Del Giudice, Treglia. All. Romano – Vice Schiano.

Arbitri Peragine-Magrone

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 5): S. Salvatore Tel.-Pomezia 3-1, Terrasini-Castellana Grotte 2-3, Arzano-Schultze ME 3-0, CdPazzi Roma-Baronissi 3-1, HUB Ambiente CT-Fiammatorrese 3-2. Riposo: Melendugno, Gesan Marsala.

CLASSIFICA: Schultze ME 12 – Arzano 11 – CdPazzi Roma 9 – S. Salvatore Telesino 7 – Melendugno, Baronissi 6 – Pomezia, Gesan Marsala 5 – Terrasini 4 – HUB Ambiente CT 3 – Castellana Grotte, Fiammatorrese 2.

PROSSIMO TURNO (12-13 nov.): S. Salvatore Telesino-Terrasini, Castellana Grotte-Arzano, Baronissi-Melendugno, Fiammatorrese-CdPazzi Roma, F. Schutze S. Teresa ME-Gesan Marsala. Riposano Pomezia, HUB Ambiente CT.