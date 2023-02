VOLLEY A3/m – Casarano ko, Tuscania lascia solo le briciole

Fallisce il tris di vittorie consecutive per la Leo Shoes Casarano che cede senza mai entrare in partita al cospetto di un Tuscania inarrestabile e autore di una partita praticamente perfetta.

Dal canto loro i ragazzi di mister Licchelli hanno il demerito di non aver mai saputo oppure alcuna valida resistenza che avrebbe potuto quantomeno consentire di creare qualche grattacapo in più agli ospiti che invece hanno avuto vita facile.

Il primo set è condotto sin dai primi punti dalla formazione laziale: i ragazzi di mister Passaro giocano il parziale di apertura in maniera pressoché impeccabile. Onwuelo e Corrado sono i mattatori in fase di attacco ma è tutto il sestetto ospite a girare alla grande. La Leo Shoes non riesce mai ad impensierire gli avversari che con il punteggio di 19-25 si portano avanti.

Al rientro in campo la formazione di casa prova a rompere il predominio degli avversari ma con esiti vani; il Tuscania spinge forte e i rossoazzurri cadono sotto i colpi di Corrado e compagni che sovrastano in tutti i fondamentali la Leo Shoes Casarano. Un doppio ace di Onwuelo chiude il secondo set in favore dei laziali con il punteggio di 18-25.

Il terzo set è quello più equilibrato: i ragazzi di mister Licchelli riescono a rimanere agganciati agli avversari fino a metà parziale ma la sensazione è sempre quella di un Tuscania in pieno controllo delle operazioni. Infatti quando i laziali spingono vanno via definitivamente e chiudono set e match in proprio favore con il tabellone del PalaCesari segna il punteggio di 22-25.

—

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – Maury’s Com Cavi Tuscania 0-3

(19-25, 18-25, 22-25)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 0, Cianciotta 11, Peluso 4, Marzolla 14, Ciupa 12, Matani 7, Prosperi Turri (L), Moschese 0, Rampazzo 0. N.E. Urso, Guadagnini, Ulisse, Floris. All. Licchelli.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Parisi 1, Sacripanti 9, Aprile 4, Onwuelo 14, Corrado 16, Festi 8, Sorgente (L), Stamegna 0, Ruffo 0. N.E. Quadraroli, Licitra, Menchetti, Cipolloni Save. All. Passaro.

ARBITRI: Vecchione, Autuori. NOTE – durata set: 25′, 29′, 32′; tot: 86′.

(US Leo Shoes Volley Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 7ª rit.): Catania-Aversa 3-0, Napoli-Palmi 0-3, Aurispa L. Lecce-Ortona 2-3, Casarano-Tuscania 0-3, Roma-Modica 3-1, Sabaudia-Sorrento 3-2, Marcianise-Bari 0-3 .

CLASSIFICA: Catania 51 – Ortona 49 – Tuscania 37 – Palmi 35 – Bari 33 – Aurispa Libellula 31 – Casarano, Aversa 30 – Sorrento 26 – Modica 25 – Roma 22 – Sabaudia 20 – Marcianise 16 – Napoli 9.

PROSSIMO TURNO (19 feb.): Palmi-Ortona, Sorrento-Aurispa L. Lecce, Aversa-Modica, Bari-Sabaudia, Catania-Marcianise, Tuscania-Napoli, Casarano-Roma.