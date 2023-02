VOLLEY A3/m – Aurispa scappa via, Ortona non molla: al tie-break la spuntano gli abruzzesi

Aurispa Libellula spaventa Ortona ma si fa rimontare al tiebreak. Aurispa Libellula è l’unica squadra, oltre ad Aversa, ad aver battuto Ortona in questo campionato e, se i salentini si giocano i playoff, gli abruzzesi lottano per il primo posto del girone blu. Con queste premesse, le due squadre si sfidano al Palazzetto dello Sport di Tricase per la 7a giornata di ritorno di Serie A3 Credem Banca.

Mister Peppe Bua deve rinunciare a capitan Mazzone dall’inizio perché reduce da uno stato influenzale e, per il sestetto iniziale, si affida a Tulone in regia, a Fortes e Agrusti al centro, Vaskelis opposto, ai martelli Ferrini e Del Campo, e a Giaffreda libero.

L’inizio del set coincide con una fase di studio tra le due squadre, con Ortona che si dimostra subito efficace in difesa (4-5). Ferrini e Vaskelis piazzano le prime due diagonali ma gli ospiti sono più concentrati e allungano, costringendo coach Bua a chiamare timeout. Rientrati sul taraflex è ancora Vaskelis a mettersi in mostra, seguito da un monster block della squadra di casa che pareggia grazie a un attacco di Agrusti dal centro (10-10). Tulone trova l’ispirato Vaskelis in posto 4 ma è ispirato anche Ferrini che viene spesso opzionato dal palleggiatore siciliano. L’equilibrio tra le due squadre rimane tale anche nelle fasi successive del set (15-15), prima che Aurispa Libellula guadagni un piccolo margine che porta mister Lanci a chiedere il timeout (18-16). Si segnalano due bei salvataggi di Giaffreda e i punti di Fortes dal centro e di Del Campo a muro. Ortona risponde con Marshall ma sono ancora due monster block dei salentini a frenare gli abruzzesi che chiedono un altro timeout (21-18). Da strabuzzarsi gli occhi il lungolinea di Vaskelis, ma Marshall in battuta mette in difficoltà i padroni di casa. Poi, però, è l’opposto lituano di Aurispa Libellula che conquista l’ace prima del muro vincente di Ferrini che permette di chiudere il set (25-21).

Il secondo set è molto tirato con Vaskelis e Del Campo che mettono a terra i primi palloni e con Ortona che spinge dal centro con Arienti e si porta sul +2 (3-5). Aurispa Libellula si fa valere con il muro di Fortes e l’ace di Ferrini e completa la rimonta (7-6). Il break dei salentini (con Ferrini in battuta) li porta sul +4 grazie ai punti di Del Campo e Vaskelis, con una difesa perfetta di Giaffreda e il palleggio impeccabile di Tulone (10-6). Coach Lanci chiama il timeout ma Aurispa Libellula sembra tarantolata, spinta dai cori dei Leones e dai tanti tifosi accorsi al palazzetto, e mette a terra due altri attacchi con Vaskelis, poi l’ace di Tulone costringe Ortona ad un nuovo timeout (15-8). I ragazzi di mister Bua spingono sull’acceleratore sfoggiando una condizione atletica eccellente: benissimo Giaffreda in ricezione e inarrestabile l’asse Tulone-Vaskelis, ma qualsiasi giocatore venga chiamato in causa fa gli straordinari e, che sia in difesa o in attacco, lotta su ogni pallone (20-11). Ferrini mette giù un pallone in lungolinea da manuale poi è Del Campo a conquistare punto con un mani-fuori, maè ancora Ferrini a prendersi la scena attaccando con due pipe incontenibili. Un’Aurispa Libellula da applausi conquista il set con un attacco di Agrusti dal centro e un missile in lungolinea di Vaskelis (25-16).

Il terzo set inizia timidamente ma Ferrini, Del Campo e Vaskelis scaldano subito le mani e portano mister Lanci all’ennesimo timeout del match (6-2). Fortes colpisce prima dal centro e poi andando a muro, ma Ortona stavolta rimane in scia e, complici due errori dei salentini, aggancia il pari (8-8). La ricezione di Aurispa Libellula è puntuale e gli attacchi lo sono altrettanto con Vaskelis che sfrutta una freeball e Tulone che colpisce di seconda e i salentini si portano sul +3 (15-12). Arriva il break di Ortona che perviene al pareggio grazie ad un buon turno di battuta di Arienti, quindi una contesa a muro completa la rimonta ospite che spinge coach Bua a chiamare il timeout (15-16). Vaskelis e Del Campo rispondono ai colpi di Ortona ma gli ospiti trovano i varchi giusti per guadagnare il +3 (17-20). Un secondo timeout di coach Bua non ferma il turno di battuta di Bertoli che conquista anche un ace (17-22) e, nonostante quattro punti di Vaskelis, Ortona vince il set (21-25).

Il quarto set è di fondamentale importanza e lo si vede da un videocheck che mister Bua chiama per un punto conteso ma che la tecnologia assegna a Ortona e allora arriva la chiamata di timeout (1-4). Gli ospiti sono in fiducia e provano ad affondare il colpo, Aurispa Libellula sembra invece meno convinta e non riesce a disimpegnarsi come nei primi due set (6-10). Tulone torna ad affidarsi a Vaskelis che non perdona e conquista due punti di fila, utili per tornare sul -1 (10-11). Il timeout di coach Lanci interrompe il turno di battuta di Tulone e Ortona allunga ancora (12-15). Aurispa Libellula prova a ricucire con Ferrini e Vaskelis, poi è Mazzone a colpire in diagonale per ben due volte ma Ortona è sempre avanti e, con Marshall, si porta sul +4 (16-20). Pepe e Mazzone colpiscono dal centro, poi una diagonale di Ferrini e un muro di Fortes riavvicinano ancora i salentini che credono alla rimonta. Sul 21-23, però, è mister Lanci a chiedere un timeout che diventa fondamentale per permettere ad Ortona di riorganizzarsi e conquistare il set (20-25).

Si va al tiebreak e Agrusti sfrutta una bella tesa al centro di Tulone, poi la difesa di Giaffreda permette di ricostruire e conquistare un punto a muro, ma Ortona rimane sempre avanti (4-5). Si combatte con il cuore, saltano tutti gli schemi e in campo serve solo testa e grinta. Il buon momento di forma di Ortona si vede e gli abruzzesi vanno al cambio campo sul +3 (5-8). Agrusti e Vaskelis tentano il tutto per tutto e, con due punti, portano Aurispa Libellula al -2 (9-11) regalando ancora qualche speranza di rimonta. Si lotta punto su punto, Vaskelis trova un altro lungolinea ma l’inerzia del match è ormai inevitabilmente a favore di Ortona che si prende anche il tiebreak (12-15).

—

IL TABELLINO

Aurispa Libellula-Sieco Service Ortona 2-3

(25-21; 25-16; 21-25; 22-25; 12-15)

Aurispa Libellula: Tiziano Mazzone 8, Riccardo Morciano, Alessio Ferrini 13, Calogero Tulone 2, Andrea Marzo, Edvinas Vaskelis 35, Francesco Fortes 12, Federico Giacomini, Stefano Pepe 1, Federigo Del Campo 6, Marinfranco Agrusti 7, Francesco Giaffreda, Giacomo Carachino, Matteo Bello. Allenatore: Peppe Bua.

Sieco Service Impavida Ortona: Fabi 4, Vindice, Bertoli 17, Benedicenti (L), Iorno 6, Marshall 24, Di Tullio, Bulfon 19, Arienti 8, Ferrato 9, Pollicino, Palmigiani. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice: Luca Di Pietro.

Arbitri: Palumbo e Colucci.

(Uff. Stampa Aurispa Libellula)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 7ª rit.): Catania-Aversa 3-0, Napoli-Palmi 0-3, Aurispa L. Lecce-Ortona 2-3, Casarano-Tuscania 0-3, Roma-Modica 3-1, Sabaudia-Sorrento 3-2, Marcianise-Bari 0-3 .

CLASSIFICA: Catania 51 – Ortona 49 – Tuscania 37 – Palmi 35 – Bari 33 – Aurispa Libellula 31 – Casarano, Aversa 30 – Sorrento 26 – Modica 25 – Roma 22 – Sabaudia 20 – Marcianise 16 – Napoli 9.

PROSSIMO TURNO (19 feb.): Palmi-Ortona, Sorrento-Aurispa L. Lecce, Aversa-Modica, Bari-Sabaudia, Catania-Marcianise, Tuscania-Napoli, Casarano-Roma.