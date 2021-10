VOLLEY A3/m – Casarano, debutto col sorriso: Ottaviano va ko al tie-break

Brindano ad un successo storico i rossoazzurri salentini della Leo Shoes Volley Casarano contro Ottaviano dopo oltre due ore e mezza di gioco chiusesi con un interminabile e combattutissimo tie-break che ha premiato la squadra ospite.

È stata dura lotta al PalaVeliero di San Giorgio a Cremano con entrambe le formazioni che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa il primo successo stagionale, dividendosi la scena nel corso della contesa.

La Leo Shoes Casarano non si fa tradire dall’emozione del debutto e parte subito forte con Ciardo che serve alla perfezione i suoi attaccanti e la formazione di casa che nulla può al cospetto di un avversario concentrato e quasi perfetto in tutti i fondamentali.

In poco meno di un’ora di gioco i ragazzi di Mister Fabrizio Licchelli si trovano sul doppio vantaggio (25-20, 25-23) e vedono vicina la prima storica vittoria in serie A per il club del presidente Dongiovanni.

La reazione della squadra di casa però non si fa attendere ed è agevolata da un evidente calo degli ospiti che, con Paoletti a mezzo servizio a causa del riacutizzarsi del problema al piede, arrancano e abbassano le percentuali in tutti i fondamentali.

La Gis Ottaviano con facilità pareggia i conti (25-14, 25-15) grazie ad una super prestazioni dei suoi centrali e dello spagnolo Ruiz.

L’epilogo della contesa è però di marca rossoazzurra: Torsello e compagni gettano il cuore oltre ogni ostacolo, raschiano il fondo del barile per trovare quelle energie necessarie per firmare il primo storico successo in serie A (23-21) che portano a casa con merito.

OTTAVIANO-CASARANO 2-3

(20-25, 23-25, 25-14, 25-16, 21-23 – 2h23′)

OTTAVIANO: Lucarelli 21, Ammirati ne, Tulone 2, Ambrosio ne, Buzzi 7, Sideri 10, Titta (L) ne, Pizzichini 15, Setteembre (L), Coppola ne, Ruiz 23. Coach: Mosca.

CASARANO: Petras 16, Peluso 9, Meleddu, Ciardo 3, Scaffidi, Torsello 10, Baldari 19, Pierri (L), Ribecca, Paoletti 18. Coach: Licchelli.

ARBITRI: De Sensi e Gaetano.

SERIE A3/M CREDEM BANCA GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2): Galatina-Marigliano 3-2, Sabaudia-Aversa 0-3, Palmi-Modica 3-0, Ottaviano-Casarano 2-3, Massa Lubrense-Aurispa L. Lecce 0-3, Marcianise-Aci Castello 1-3. Riposa Tuscania.

CLASSIFICA: Aversa e Aci Castello 6 – Palmi 5 – Aurispa L. Lecce 4 – Tuscania, Modica, Sabaudia 3 – Casarano, Galatina 2 – Marigliano, Ottaviano 1 – Marcianise, Massa Lubrense 0.

PROSSIMO TURNO (24/10): Aversa-Palmi, Modica-Galatina, Sabaudia-Marcianise, Aurispa L. Lecce-Tuscania, Casarano-Massa Lubrense, Marigliano-Ottaviano. Riposa Aci Castello.

(fonte: Ufficio stampa Volley Casarano)