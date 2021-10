VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, netta e convincente vittoria con Massa Lubrense

Netto successo per Aurispa Libellula Volley Lecce sul campo della neopromossa Shedirpharma Massa Lubrense: 0-3 con parziali eloquenti a favore dei salentini.

Mister Fabrizio Grezio deve fare a meno del libero Paolo Cappio, alle prese con un fastidioso infortunio e si affida quindi a Francesco Giaffreda. Per il resto, Kindgard come da prassi in regia, i centrali Maccarone e Fortes, i due attaccanti di posto quattro Vinti e Corrado, l’opposto Casaro.

Primo set: parte bene Aurispa Libellula, che non sembra temere le insidie da trasferta e impone sin da subito il proprio ritmo di gioco (5-9). Ritmo che non cambia e salentini che allungano sino alla richiesta di timeout di mister Nicola Esposito per Massa Lubrense sul 10-15. I padroni di casa rosicchiano qualche punto sino al “meno due” da cui scaturisce il primo timeout di mister Grezio e che si rivela necessario per l’allungo finale e la conquista del set (20-25).

Secondo set più combattuto con Massa Lubrene che risponde punto su punto e Aurispa Libellula che deve impegnarsi per conquistare un discreto margine (6-9). Il vantaggio di tre punti rimane tale anche nel prosieguo del set (11-16), sino ad un break clamoroso della squadra campana, che reagisce e si porta addirittura in vantaggio (17-16). Lucarelli sostituisce Corrado e D’Alba rileva Maccarone per la battuta: le scelte di mister Grezio rompono l’equilibrio e scuotono Aurispa Libellula, che raggiunge il 25-20.

È pregevole il monster block con cui Fortes prova ad indirizzare il terzo set (3-4), un gesto tecnico che arriva al termine di un’azione lunghissima e spettacolare. Molti errori da una parte e dall’altra trascinano stancamente il set (8-10), quando Aurispa Libellula decide di mostrare i muscoli e sfoggiare l’autorevolezza sufficiente per allungare sul 10-15. Monologo finale del team salentino che impone definitivamente la propria superiorita tecnica chiudendo in scioltezza sul punteggio di 25-15.

Vittoria netta e convincente quella di Aurispa Libellula che fa ritorno dalla terra campana con tre punti ed una posizione di primo piano in classifica che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione agonistica.

—

IL TABELLINO

SHERIDPHARMA MASSA LUBRENSE-AURISPA LIBELLULA LECCE 0-3

(20-25, 20-25, 15-25)

Shedirpharma Massa Lubrense: Aprea 2, Lugli 12, Pilotto 7, Deserio 3, Fantauzzo 3, Sorrenti 5, Denza (L), Peripolli 3, Zukowski , Conoci , Grimaldi , Miccio, Pontecorvo (L), Imperatore. All: Esposito.

Aurispa Libellula: Bruno Vinti 11, Francesco Fortes 6, Martin Kindgard 1, Francesco Corrado 17, Paolo Cappio (L), Giancarlo Rau , Nicolò Casaro 14, Graziano Maccarone 4, Enrico D’Alba 1, Francesco Giaffreda (L) Marco Lucarelli, Lorenzo Persichino, Fiorenzo Melcarne. All. Fabrizio Grezio.

Arbitri: Somansino e Dell’Orso.

—

SERIE A3/M CREDEM BANCA GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2): Galatina-Marigliano 3-2, Sabaudia-Aversa 0-3, Palmi-Modica 3-0, Ottaviano-Casarano 2-3, Massa Lubrense-Aurispa L. Lecce 0-3, Marcianise-Aci Castello 1-3. Riposa Tuscania.

CLASSIFICA: Aversa e Aci Castello 6 – Palmi 5 – Aurispa L. Lecce 4 – Tuscania, Modica, Sabaudia 3 – Casarano, Galatina 2 – Marigliano, Ottaviano 1 – Marcianise, Massa Lubrense 0.

PROSSIMO TURNO (24/10): Aversa-Palmi, Modica-Galatina, Sabaudia-Marcianise, Aurispa L. Lecce-Tuscania, Casarano-Massa Lubrense, Marigliano-Ottaviano. Riposa Aci Castello.

(fonte: Ufficio stampa Aurispa Libellula)