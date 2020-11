VOLLEY A3/m – Casa dolce casa: domato l’Aci Castello, seconda gioia per l’Aurispa Libellula Lecce

Esordio con vittoria per l’Aurispa Libellula Lecce Volley al palasport di Tricase, nel recupero della prima giornata tra i salentini e i siciliani dell’Aci Castello, piegato in quattro set.

Partenza equilibrata per le due squadre con i due opposti mancini a fare la voce grossa. Il servizio di Longo consente il primo strappo ai padroni di casa (12-6). Le formazioni, tra qualche errore di troppo al servizio, mantengono la fase di cambio palla (17-10). Timida reazione degli ospiti che con Dahl in battuta recuperano un po’ di terreno (19-14), ma i padroni di casa rintuzzano prontamente chiudendo con facilità il set per 25-16.

Inizio del secondo parziale ancora all’insegna dell’equilibrio, ma mentre gli ospiti si affidano quasi esclusivamente al loro opposto Dahl, l’Aurispa Libellula esprime un gioco più corale. È il turno al servizio del giovanissimo Russo a scavare un solco importante tra le due squadre (12-7). Aci Castello infila un buon break e si porta a 2 lunghezze (16-14). Nuovamente con Russo al servizio Lecce cerca di scappare via, ma Aci Castello rientra prontamente nel set . Il finale è un testa a testa che si chiude in facore dei siciliani per 25-27.

Parte con un piglio diverso l’Aurispa Libellula e, grazie anche a qualche errore siciliano di troppo, si porta sul 13-7. Longo e compagni insistono e mantengono inalterato il vantaggio (19-13). I padroni di casa non mollano la presa e si aggiudicano il set per 25-14 con un attacco del capitano Mazzon.

Quarto parziale in sostanziale parità. I padroni di casa mantengono un break di vantaggio (9-7).Si arriva a metà set con l’Aurispa Libellula avanti di 4 lunghezze (15-11). Lecce arriva alle fasi finali di set in pieno controllo ed è un errore al servizio degli ospiti a regalare il 25-20 che vale il 3-1 e tre punti in classifica.

IL TABELLINO

AURISPA LIBELLULA LECCE-SISTEMIA LCT ACI CASTELLO 3-1

(25-16; 25-27; 25-14, 25-20)

AURISPA LIBELLULA LECCE: Morciano (L); Longo 6 ;Poli n.e. ; Ciardo n.e. ; Stabrawa 18; Disabato 13 ; Lisi ; Rau (L) n.e.; Catena 9 ; Capelli n.e. ; Agrusti 8 ; Russo 1 ; Mazzon 10 . All.: Denora; II° All.: Amoroso

Ace 4; B.S. 16 ; Muri 9

SISTEMIA LCT ACI CASTELLO: Zito (L); Reina 8; Pugliatti 1; Vitale n.e. ; Saraceno n.e. ; Fasanaro 3; Pricoco 2; Arezzo di Trifiletti 10; Chiesa M. ;Dahl 22; Sciuto ; Chiesa A 6.

All.: Puleo; II° All.: Ferluga.

Ace 5; B.S. 15; Muri 5

CLASSIFICA: Ottaviano 7 – Galatina 6 – Grottazzolina, Pineto e Lecce 5 – Modica, Sabaudia, Aci Castello, Roma 3 – Tuscania e Aversa 1 – Palmi 0.

PROSSIMO TURNO (8 nov.): Tuscania-Pineto, Ottaviano-Grottazzolina, Lecce-Roma, Sabaudia-Galatina, Modica-Aversa, Aci Castello-Palmi.