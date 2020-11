RALLY – Gran finale a Como, la Casarano Rally Team in campo con cinque equipaggi

Cinque equipaggi Casarano Rally Team saranno in scena domani e sabato nel 39esimo Rally Trofeo Ac Como, la finale che mette a confronto, in gara unica, per l’aggiudicazione dell’Aci Sport Rally Cup Italia 2020, tutti i vincitori assoluti e di classe delle nove Coppe di Zona Rally in cui è suddivisa l’Italia rallystica.

La spedizione sarà capitanata, in ordine numerico, dal casaranese Guglielmo De Nuzzo, navigato dal frusinate Andrea Colapietro su Renault Clio S1600. Il leccese Riccardo Pisacane, su Fiesta Rally $ R2B, condividerà l’abitacolo col reggiano Gabriele Romei. Grande attesa anche per Sara Carra, figlia del presidente della Casarano Rally Team, Pierpaolo; la promettente diciottenne, su Citroen C2 R2 Max, sarà accompagnata dalla navigatrice tedesca Stefanie Daniela Ruecker. E ancora: il leccese Giorgio Liguori, insieme alla piacentina Camilla Carini, si presenterà al, via su Renault Clio Rs Max Racing. Per chiudere: Marco Palombi, originario di Frosinone, guiderà una Peugeot 106 Rallye 1.6 con al fianco il suo compaesano Fabrizio Mallozzi.

Il programma: questa sera, dalle 20 alle 23, verifiche tecniche; domani, 6 novembre: ore 8-12.30 verifiche tecniche, più test; ore 17.01 partenza della prima autovettura; ore 19.38 riordino; sabato, 7 novembre: ore 6.41 uscita riordino; ore 18.10 arrivo in via Pioli a Como presso Driver Como.