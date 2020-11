SERIE D/H – Bloccato il calendario per dare spazio ai recuperi: si torna in campo il 15 e il 22 novembre

Cinque equipaggi Casarano Rally Team saranno in scena domani e sabato nel 39esimo Rally Trofeo Ac Como, la finale che mette a confronto, in gara unica, per l’aggiudicazione dell’Aci Sport Rally Cup Italia 2020, tutti i vincitori assoluti e di classe delle nove Coppe di Zona Rally in cui è suddivisa l’Italia rallystica. La spedizione sarà…