VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce fallisce la missione siciliana: ko con Aci Castello nel recupero

Trasferta siciliana amara per Aurispa Libellula Lecce che, nel recupero con Aci Castello valido per la 10a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca, perde 3-0 senza entrare mai in partita e si vede superare in classifica proprio dai siciliani. Aurispa Libellula, nell’ultima giornata di campionato dovrà rispettare il turno di riposo, per cui non avrà la possibilità di migliorare la classifica e dovrà attendere gli altri risultati per la definizione della griglia playoff.

IL TABELLINO

ACI CASTELLO-AURISPA LIBELLULA LECCE 3-0

(25-17; 25-15; 25-22)

Sistemia Aci Castello: Cottarelli 2, Zappoli Guarienti 15, Smiriglia 3, Lucconi 20, Gradi 6, Frumuselu 2, Vintaloro, Battaglia, Maccarrone (L). Pappalardo, Andriola. All. Kantor.

Aurispa Libellula: Bruno Vinti 7, Martin Kindgard 4, Nicolò Casaro 8, Graziano Maccarone 5, Giancarlo Rau, Paolo Cappio (L), Francesco Fortes 8, Enrico Scarpi 4, Enrico D’Alba, Francesco Giaffreda (L), Lorenzo Persichino, Fiorenzo Melcarne. All. Darraidou Vice All. Barone.

Arbitri: Roberto Guarneri, Fabio Scarfò

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

Recuperi: 05/04 Aci Castello-Aurispa L. Lecce 3-0; 06/04 Modica-Sabaudia.

CLASSIFICA: Aversa 54 – Tuscania 50 – Aci Castello 50 – Aurispa L. Lecce 49 – Palmi 48 – Casarano 45 – Modica 34 – Massa L. 29 – Sabaudia 24 – Marcianise 22 – Ottaviano 20 – Galatina 17 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (13ª rit. – 10 apr.): Casarano-Galatina, Sabaudia-Tuscania, Ottaviano-Aversa, Massa Lubrense-Palmi, Modica-Aci Castello, Marcianise-Marigliano.

(fonte: Davide Ruberto, US Aurispa L. Lecce)