SERIE C/C – Stangata del Giudice sportivo per il Potenza. Recupero di campionato, è derby Taranto-Monopoli

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C:

GIOCATORI – Una giornata per Riccardo Cargnelutti (Potenza), Mario Prezioso (Virtus Francavilla), Luca Gelonese (Vibonese), Manuel Ferrani (Picerno), Alessandro Albertini (Catania), Federico Pace (Campobasso), Mario Mercadante (Monopoli), Rosario Bucolo (Potenza).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 31.08.2022 e 500 euro di ammenda per Michele Falasca (Potenza, per avere, al termine della gara, introducendosi nell’area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro); sino al 30.06.2022 e 1000 euro di ammenda per Salvatore Caiata (Potenza, per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi senza averne titolo: tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro e per aver tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria).

AMMENDE – 3.000 euro per il Potenza ( per avere alcune persone non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara: avere tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l’arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso; e per avere tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l’intervento di tesserati delle due Società); 500 euro per il Catania (per avere suoi tesserati non identificati, presenti all’interno dello spogliatoio al termine della gara, danneggiato e smontato accessori vari dei servizi igienici e rovesciato per terra un cestino dei rifiuti dello spogliatoio loro assegnato)

RECUPERO – Il Taranto ospiterà allo “Iacovone” il Monopoli, reduce da ben sei vittorie consecutive. Il match è valevole per il recupero della trentatreesima giornata di campionato ed inizierà alle ore 14:30 di questo pomeriggio. Dirigerà l’incontro Francesco Luciani di Roma 1, coadiuvato da Zanellati di Seregno e De Angelis di Roma 2, il quarto uomo sarà Vergaro di Bari).