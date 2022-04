LECCE – Baroni: “Complimenti ai miei, vogliamo vincere anche per i tifosi”. Di Mariano: “Non guardiamo la classifica…”

In sala stampa, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, esalta la prova dei suoi ragazzi e guarda già oltre.

“Eravamo consapevoli delle difficoltà, siamo partiti bene ma poi sullo 0-2 abbiamo commesso un’ingenuità. Siamo stati bravi a tenere botta e nella gestione della palla. Non era facile recuperare dopo la gara col Frosinone in così pochi giorni. Complimenti ai miei ragazzi. Ci siamo, con mentalità, e andiamo avanti. Abbiamo giocato quasi sempre ad alto ritmo ma qualcosa, per forza, si concede. Nell’intervallo ai miei ho detto che non dovevano temere di non vincere. Sapevamo di affrontare una squadra forte con degli obiettivi. Sono contento del gol di Ragusa, li mancava la condizione ed è stato un gol importante. Coda e Strefezza sono in doppia cifra, Coda fa anche un gran lavoro per far girare la squadra, dialogando coi compagni che spesso si appoggiano su di lui. Così facendo, segnano anche gli esterni. Siamo partiti per fare un buon campionato, il nostro è un gruppo molto giovane ma molti ragazzi sono cresciuti esponenzialmente durante la stagione. La società ha puntato ad avere un patrimonio personale con pochi prestiti. Poi abbiamo una tifoseria spettacolare e vogliamo anche vincere per loro“.

Ha parlato anche Di Mariano, tornato al gol che mancava da inizio ottobre. “Sono contento di aver segnato il gol che ha tagliato le gambe agli avversari, è stato il segnale che siamo vivi e che possiamo dire la nostra. La Ternana? Ha qualità e lo ha dimostrato, ma noi siamo stati bravi a fare la nostra gara. Non guardiamo la classifica, pensiamo solo a noi, dobbiamo continuare a vincere partita dopo partita e concentriamoci sul prossimo avversario”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)