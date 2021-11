VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, esonerato coach Grezio

È durata solamente cinque partite l’avventura di coach Fabrizio Grezio sulla panchina dell’Aurispa Libellula Lecce. Il sodalizio del presidente Massimo Venneri, poco fa, ha ufficializzato, infatti, il suo esonero, con queste parole: “La società Aurispa Libellula Lecce comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra coach Fabrizio Grezio. Il club desidera esprimere tutta la gratitudine nei confronti di Fabrizio Grezio per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in questi mesi e gli formula i migliori auguri per il futuro”.

Grezio, sulla panchina dell’Aurispa, ha comunque raccolto sette punti in cinque gare, perdendo al quinto con Palmi; vincendo 3-0 sul campo della Massa Lubrense e 3-2 in casa con Tuscania; perdendo il tie-break a Casarano, sino all’ultimo match, perso per 3-0 a Modica.

(Foto: F Grezio)