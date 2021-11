CALCIO INTERNAZIONALE – Moriero, pazzo esordio sulla panchina delle Maldive

Esordio pirotecnico per Checco Moriero sulla panchina della nazionale delle Maldive. Nell’amichevole giocata oggi in Sri Lanka, la squadra dell’allenatore leccese ha sprecato ben quattro reti di vantaggio per poi farsi rimontare proprio al 92′.

Al minuto 9, le Maldive erano già sul 2-0 a proprio favore; poi, al 33′, il terzo gol e, nei primi minuti della ripresa, è arrivato anche il 4-0. Dal minuto 63 in poi, però, la sua squadra è andata in stand-by e ha subito quattro reti, tutte segnate dallo stesso calciatore (Razeek): al 63′, al 67′, al 71′ e al 92′.

Tra l’11 e il 14 di questo mese, altre due amichevoli per le Maldive: l’11 in Bangladesh, il 14 in casa, ancora con lo Sri Lanka.