CICLISMO – Velodromo di Monteroni, Giro d’Italia a Lecce e Giro di Puglia: questo, e non solo, nel Consiglio federale di Gallipoli

Sabato e domenica scorsi, presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, del Gruppo Caroli Hotels, si è tenuto il Consiglio federale della Federciclismo.

I lavori sono stati preceduti dalla visita degli studenti dell’IT “A. Vespucci” di Gallipoli”. A fare gli onori di casa anche il presidente della Provincia di Lecce – e sindaco di Gallipoli – Stefano Minerva; l’assessore allo Sport del Comune di Lecce, Paolo Foresio. Presenti, tra gli altri, anche lo storico dirigente pugliese, Salvatore Bianco; il presidente del Cr Puglia, Giuseppe Calabrese e il presidente del Cp Lecce, Sergio Quarta. Ha presieduto i lavori il presidente federale Corrado Dagnoni.

Si è discusso, tra le altre cose, anche dello stanziamento, da parte della Provincia, di fondi per la sistemazione del velodromo di Monteroni, da decenni, ormai, in stato di abbandono. Oltre a diverse questioni tecniche e amministrative, i referenti pugliesi hanno chiesto alla Federciclismo la disponibilità di ospitare, a Lecce, una tappa di una delle prossime edizioni del Giro d’Italia, che, ormai, è assente da circa vent’anni, e, magari, anche il Giro di Puglia, come auspicato da Attilio Caputo, patron di Caroli Hotels.

(foto di gruppo per i partecipanti al Consiglio federale di Gallipoli)