SERIE D/H – Mercato: Casarano e Virtus Matino, due nuovi ingaggi a testa

Nelle ultime ore, Casarano e Virtus Matino hanno perfezionato alcuni nuovi ingaggi.

La società del presidente Gianpiero Maci ha comunicato di aver ceduto il calciatore Stephane Anoumou, attaccante classe 2001, alla società Alma Juventus Fano; contestualmente, sono arrivati alla corte di Matias Calabuig i calciatori Giuseppe De Stefano, attaccante esterno del 2003, in prestito dal Giugliano (e, domenica scorsa, andato in panchina nella gara col Brindisi), e Alessandro Avantaggiato, centrocampista esterno classe 2000, che, nei giorni scorsi, aveva rescisso il suo contratto con la Fidelis Andria.

Due novità anche nella Virtus Matino, già in campo nell’ultima gara persa a Caserta. Entrano a far parte della rosa biancazzurra il difensore argentino Facundo Nasif, classe 1987, nella prima parte di stagione in forza alla Terranovese (Eccellenza Sicilia) e il terzino sinistro under Manuel Taveri, brindisino di nascita, classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Lecce e proveniente dal Sassari (Serie D girone G). Nasif ha giocato da titolare con la Casertana, mentre Taveri è subentrato nella ripresa.

Negli scorsi giorni, poi, anche il Nardò aveva ufficializzato due operazioni in entrata: Gabriele Gallo, centrocampista under classe 2001, che aveva cominciato la stagione proprio nella Virtus Matino (tre presenze) e Antonio Caputo, nella prima parte di stagione al Molfetta e, l’anno scorso, grande protagonista in granata con 13 gol e quattro assist in 32 presenze.

(foto Coribello/SalentoSport)